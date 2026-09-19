В Сочи после ливней выпало более 100 мм осадков

В Сочи после сильных ливней выпало более 100 мм осадков. Пик циклона уже пройден, к полуночи ожидается полное прекращение дождя, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за непогоды в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько сообщений о падении деревьев. Специалисты устраняют последствия. На отдельных территориях города зафиксированы скопления воды.

Бригады МУП «Водосток» работают во всех районах Сочи и ликвидируют подтопления на дорогах и низменных участках. К работам привлечены дополнительные аварийные бригады и специализированная техника. По мере ослабления осадков вода уходит самотеком.

Городская инфраструктура продолжает работать в штатном режиме, общественный транспорт курсирует. Уровень воды в реках остается безопасным.

Штормовое предупреждение действует до конца суток 19 сентября. За обстановкой следит оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина. Жителей и туристов призвали соблюдать осторожность. При чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Анна Гречко