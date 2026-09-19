Вице-губернатор Кубани и глава департамента потребсферы проголосовали на выборах

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Агибалов проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. На избирательный участок он пришел вместе с семьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во второй основной день голосования свой выбор также сделал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Основные дни голосования проходят 19 и 20 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Вячеслав Рыжков