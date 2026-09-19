В Адыгее продажи косметики и парфюмерии выросли на 6,6%

В специализированных магазинах Адыгеи, по оперативным данным, в январе-июне 2026 года косметики и парфюмерии реализовали на 1,76 млрд руб. В денежном выражении продажи выросли на 15,6%. Индекс физического объема составил 106,6% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Согласно статистике, в республике розничной торговлей косметическими и парфюмерными товарами (кроме мыла) в специализированных магазинах занимаются 26 индивидуальных предпринимателей (ИП). Косметику и товары личной гигиены продают четыре юридических лица и 52 ИП. За год количество участников рынка косметики, парфюмерии и средств личной гигиены не изменилось. На оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, как и в 2025 году, специализируются два юрлица и четыре ИП. В службе статистики уточнили, что речь идет о хозяйствующих субъектах, учтенных в Статрегистре Краснодарстата.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в специализированных магазинах Краснодарского края, по оперативным данным, в январе-июне 2026 года косметики и парфюмерии (кроме мыла) реализовали на 40,2 млрд руб. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В физическом выражении объем продаж вырос на 1,6%.

О том, с какими вызовами столкнулся рынок косметики и парфюмерии в 2026 году — в материале «Review. Юг России» «Ненакрашенная экономика».

Маргарита Синкевич