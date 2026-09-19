На избирательный участок в здании цирка в Сочи пришли артисты со слоном

На избирательных участках Сочи в дни голосования организована культурная программа. В мероприятиях участвуют артисты городских учреждений культуры, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Избирательный участок в административном здании Сочинского государственного цирка посетили заслуженный артист России Андрей Дементьев-Корнилов и слониха Марго, участвующая в шоу «Девочка и слон». Премьерный показ представления состоится вечером 19 сентября. 19 и 20 сентября жители Сочи и гости курорта с именем Маргарита смогут бесплатно посетить представление, предъявив паспорт.

На участке в РДК «Аэлита» для избирателей выступил камерный состав Сочинского симфонического оркестра под управлением Олега Солдатова. У Зимнего театра, где также расположен избирательный участок, выступили солистки ансамбля «Любо». Концерт артистов Сочинской филармонии запланирован на площади Музыки со стороны улицы Театральной.

В Адлерском районе на участках выступили выездные творческие коллективы учреждений культуры. В доме культуры села Раздольное прошел концерт вокально-инструментального ансамбля «Севан». В Лазаревском районе праздничные программы для избирателей подготовили артисты сельских домов культуры и Лазаревского Центра национальных культур имени К. С. Мазлумяна.

Вячеслав Рыжков