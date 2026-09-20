Эти иски были заложены изначально

Крупнейшие российские маркетплейсы — Ozon и Wildberries — за последние два месяца столкнулись с ростом количества поданных к ним исковых заявлений. Это может быть связано с потерями селлеров после атак на логистическую инфраструктуру платформ и перебоями с выплатами. Но избежать значительных издержек в рамках споров маркетплейсы, вероятно, смогут, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В период с 15 июля по 15 сентября 2026 года ООО РВБ (Wildberries) стало ответчиком по 599 новым судебным искам, следует из СПАРК. Год к году показатель вырос на 53,6%. У ООО «Интернет Решения» (основное юрлицо Ozon) количество новых дел за аналогичный период увеличилось более чем в два раза, до 236. Значительная часть исков подана небольшими компаниями, специализирующимися на онлайн-торговле различными товарами.

В Wildberries считают, что сейчас данные соответствуют масштабу деятельности группы RWB. В Ozon сообщили, что исковая нагрузка на компанию зависит от количества ее операций, которых стало существенно больше. В Союзе продавцов маркетплейсов (СПМ) говорят, что платформы чаще становятся участниками разбирательства с селлерами из-за потерь товара. Это могут быть последствия атак на инфраструктуру платформ, говорит руководитель практики «Цифровизация» «КСК Групп» Михаил Болдырев.

Атаки на логистические объекты маркетплейсов в России начались 18 июля 2026 года с Wildberries. В конце августа начались атаки на объекты Ozon. Ранее в Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей отмечали, что из-за них пострадало более 400 тыс. продавцов, а совокупные убытки достигли 600–800 млрд руб.

Господин Болдырев считает, что сейчас селлеры Wildberries активно используют выгруженные площадкой отчеты об утратах, направляют претензии и оспаривают отказ площадки от ответственности. Он замечает, что возможность застраховать ассортимент на платформе появилась уже после массовых атак.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев замечает, что с исками к маркетплейсам обращаются менее 1% активных предпринимателей на платформах.

Часть судебных претензий селлеров, по мнению Михаила Болдырева, может быть связана с задержками выплат продавцам со стороны Wildberries. В начале августа проблема носила массовый характер. Например, опрос СПМ показал, что средства за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа не получили 95,6% продавцов. Эту проблему в Wildberries связывали с DDoS-атакой на системы сервиса «Баланс продавца» (см. “Ъ” от 8 августа). Сложности, впрочем, возникали и до атак. В мае 76% продавцов площадки сталкивались с задержками выплат, подсчитывали в сервисе «Точка сверки» (см. “Ъ” от 8 сентября).

Юрист Briefcase Law Office Матвей Крыжанков называет споры селлеров с маркетплейсами отдельной категорией арбитражных дел. Но он замечает, что большинство исков типовые и платформы уже отработали модель участия в них. Часть споров, по словам эксперта, в принципе рассматривается в упрощенном порядке без судебных заседаний.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что возникающие сейчас дела о взыскании убытков бывают сложнее. Хотя платформы, по его мнению, в рамках разбирательств могут ссылаться на факторы форс-мажора. Это может освободить их от выплат.

Селлер Фарид Азими говорит, что в случае утери или повреждения товара площадки возмещают только прямой ущерб, например, закупочную стоимость товара или себестоимость, без учета других расходов и упущенной выгоды предпринимателя.

Артур Гафаров не сомневается, что судебных споров между селлерами и маркетплейсами будет становиться больше. Это, по его словам, связано как минимум с увеличением количества предпринимателей. Предметом базовых разбирательств эксперт называет штрафы и удержания денежных средств, блокировку личного кабинета, комиссии и логистические сборы.

Алина Мигачёва