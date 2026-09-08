«Баланс продавца» попал под атаки

Продавцы Wildberries, столкнувшись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары, обратились в федеральное правительство с просьбой взять ситуацию под контроль. По оценке продавцов, речь идет примерно о 20 млрд руб., которые они не могут получить за продажи в последнюю неделю июля 2026 года. В Wildberries отмечают, что проблема с выплатой связана с DDoS-атаками на системы сервиса «Баланс продавца». Эти задержки, а также проблемы с логистикой из-за усилившихся атак на инфраструктуру онлайн-площадки в дальнейшем могут привести к оттоку селлеров и поставщиков, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова, направленным 3 сентября 2026 года премьер-министру РФ России Михаилу Мишустину. Ассоциация просит взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries, поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить ситуацию, а Федеральной налоговой службе (ФНС) — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. В правительстве, ФНС и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Наиболее острой в СПМ считают проблему с текущими выплатами продавцам за фактически реализованные покупателям товары.

В частности, речь идет о денежных средствах по результатам продаж за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года, заявки на которые селлеры сформировали 17 августа и должны были получить выплаты до 26 августа. Опрос СПМ почти 2 тыс. продавцов показал, что 95,6% из них не получили выплату. По оценке ассоциации, объем средств по итогам одной недели продаж маркетплейса составляет около 20 млрд руб.

В Wildberries заявили “Ъ”, что большинство селлеров получили деньги за проданные товары, но у части предпринимателей выплаты по-прежнему задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». Защитные механизмы могут на время приостанавливать обработку отдельных операций по отправке средств, в результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока, пояснили в компании.

При этом все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур, утверждают в Wildberries. Проблемы с выплатами не носят системного характера, утверждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По мере снятия технических проблем средства сразу перечисляются продавцам, отметил он. В целом при повышенной вредоносной нагрузке системы безопасности могут приостанавливать обработку части операций по перечислению средств — это стандартная практика защиты платежного контура, считает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Селлеры и раньше сталкивались с задержками выплат на Wildberries.

Так, в мае 2026 года 76% продавцов площадки испытывали такие проблемы, отмечали в сервисе «Точка сверки» (входит в консалтинговую компанию GoOmni). Годом ранее это было актуально лишь для 30% продавцов. Фактически, по данным компании, 67% получали деньги через 14 дней после запроса, а у 17,5% срок вывода превышал 21 день (см. “Ъ” от 18 июня).

Директор GoOmni Ефим Алдухов говорит, что в августе большинство платежей приходили в течение 10–14 дней с момента отправки заявки вместо положенных по регламенту пяти рабочих дней. Сейчас все заявки за последние 14 дней не обработаны, добавляет он.

Для бизнеса критична не столько сама задержка, сколько отсутствие понимания, когда именно он получит деньги, считает руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. У селлеров есть фонд оплаты труда, налоги, закупки, логистика, реклама и кредитные обязательства, поэтому им важно планировать денежный поток, поясняет господин Москаленко. При этом, отметил он, ассоциация находится в прямом диалоге с Wildberries по этому вопросу.

Сейчас около 15–20% поставщиков, которых затронула проблема с выплатами, могут сокращать или временно приостанавливать новые отгрузки, считает основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин. В большинстве случаев это не принципиальное решение прекратить работать с Wildberries, а вынужденная мера из-за нехватки оборотных денег, отмечает эксперт. Если задержки продолжатся, это может привести к дополнительным задержкам по зарплате сотрудников и дальнейшему оттоку селлеров и поставщиков, считает Ефим Алдухов. По его словам, в дальнейшем продавцы могут снижать свои продажи на Wildberries и переносить их на другие площадки.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова