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«Баланс продавца» попал под атаки

Селлеры попросили правительство взять под контроль выплаты от Wildberries

Продавцы Wildberries, столкнувшись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары, обратились в федеральное правительство с просьбой взять ситуацию под контроль. По оценке продавцов, речь идет примерно о 20 млрд руб., которые они не могут получить за продажи в последнюю неделю июля 2026 года. В Wildberries отмечают, что проблема с выплатой связана с DDoS-атаками на системы сервиса «Баланс продавца». Эти задержки, а также проблемы с логистикой из-за усилившихся атак на инфраструктуру онлайн-площадки в дальнейшем могут привести к оттоку селлеров и поставщиков, предупреждают эксперты.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова, направленным 3 сентября 2026 года премьер-министру РФ России Михаилу Мишустину. Ассоциация просит взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries, поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить ситуацию, а Федеральной налоговой службе (ФНС) — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. В правительстве, ФНС и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Наиболее острой в СПМ считают проблему с текущими выплатами продавцам за фактически реализованные покупателям товары.

В частности, речь идет о денежных средствах по результатам продаж за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года, заявки на которые селлеры сформировали 17 августа и должны были получить выплаты до 26 августа. Опрос СПМ почти 2 тыс. продавцов показал, что 95,6% из них не получили выплату. По оценке ассоциации, объем средств по итогам одной недели продаж маркетплейса составляет около 20 млрд руб.

В Wildberries заявили “Ъ”, что большинство селлеров получили деньги за проданные товары, но у части предпринимателей выплаты по-прежнему задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». Защитные механизмы могут на время приостанавливать обработку отдельных операций по отправке средств, в результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока, пояснили в компании.

При этом все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур, утверждают в Wildberries. Проблемы с выплатами не носят системного характера, утверждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По мере снятия технических проблем средства сразу перечисляются продавцам, отметил он. В целом при повышенной вредоносной нагрузке системы безопасности могут приостанавливать обработку части операций по перечислению средств — это стандартная практика защиты платежного контура, считает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Селлеры и раньше сталкивались с задержками выплат на Wildberries.

Так, в мае 2026 года 76% продавцов площадки испытывали такие проблемы, отмечали в сервисе «Точка сверки» (входит в консалтинговую компанию GoOmni). Годом ранее это было актуально лишь для 30% продавцов. Фактически, по данным компании, 67% получали деньги через 14 дней после запроса, а у 17,5% срок вывода превышал 21 день (см. “Ъ” от 18 июня).

Директор GoOmni Ефим Алдухов говорит, что в августе большинство платежей приходили в течение 10–14 дней с момента отправки заявки вместо положенных по регламенту пяти рабочих дней. Сейчас все заявки за последние 14 дней не обработаны, добавляет он.

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Для бизнеса критична не столько сама задержка, сколько отсутствие понимания, когда именно он получит деньги, считает руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. У селлеров есть фонд оплаты труда, налоги, закупки, логистика, реклама и кредитные обязательства, поэтому им важно планировать денежный поток, поясняет господин Москаленко. При этом, отметил он, ассоциация находится в прямом диалоге с Wildberries по этому вопросу.

Сейчас около 15–20% поставщиков, которых затронула проблема с выплатами, могут сокращать или временно приостанавливать новые отгрузки, считает основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин. В большинстве случаев это не принципиальное решение прекратить работать с Wildberries, а вынужденная мера из-за нехватки оборотных денег, отмечает эксперт. Если задержки продолжатся, это может привести к дополнительным задержкам по зарплате сотрудников и дальнейшему оттоку селлеров и поставщиков, считает Ефим Алдухов. По его словам, в дальнейшем продавцы могут снижать свои продажи на Wildberries и переносить их на другие площадки.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова

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