Медведев предложил изымать иностранные активы в ответ на санкции

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал передачу российских активов Nestle, «Ашан» и других иностранных компаний во временное управление. По его словам, Россия могла бы пойти дальше и принудительно изымать их в ответ на санкции.

«По-хорошему, от временного управления иностранными активами надо идти дальше. Стоило бы вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность. И никто никому ничего так и не вернул»,— написал господин Медведев в Telegram-канале.

При этом зампред Совбеза отметил, что европейские страны ввели санкции против российского бизнеса, а также продолжают поддерживать Украину. «А тут поди ж ты, их компании – священная корова. Не трогайте “Нестле”, “Ашан” и прочее, что приносило нам приличные доходы»,— добавил он.

17 сентября президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про» и еще 12 компаний. Временным управляющим назначено созданное в 2024 году АО «Л.Е.В. Менеджмент».

При принятии такого решения учитывался тот фактор, что компании относятся к недружественным странам, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, компанию «Л.Е.В. Менеджмент» выбрали, поскольку она «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».