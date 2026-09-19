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Утром в субботу в Краснодаре работают 84 АЗС

В Краснодаре утром 19 сентября работают 84 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 56 АЗС, АИ-95 — на 49, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 77. Об этом сообщили городские власти.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В мэрии уточнили, что ситуация с наличием топлива в течение дня меняется. На ряде АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей.

Еще 22 заправки временно не осуществляют отпуск топлива, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. Власти опубликовали перечень работающих АЗС, в том числе сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan и других операторов.

Вячеслав Рыжков

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