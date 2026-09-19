Рабочая ставка

За восемь месяцев 2026 года спрос на рабочий персонал в Краснодарском крае вырос на 55% — с 4,8 тыс. вакансий в январе до 7,5 тыс. в августе, подсчитали в hh.ru. Следом идут туризм и общепит (+54%), транспорт и логистика (+52%). По данным «Авито Работы», на фоне дефицита кадров зарплатные предложения в промышленности вышли на первое место: в металлургии — 208 670 руб. в месяц, в транспортном машиностроении — 208 тыс. руб. Обратная динамика в офисных профессиях: спрос на юристов, бухгалтеров и маркетологов снизился. Уровень конкуренции в крае — 11 резюме на вакансию при норме 4–8. Медицина остается самой дефицитной сферой: три резюме на вакансию. Эксперты отмечают, что рынок труда Кубани демонстрирует расслоение: промышленные и рабочие специальности усиливают позиции, тогда как офисный сегмент стагнирует из-за автоматизации и насыщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С начала 2026 года в Краснодарском крае рост вакансий на рабочий персонал составил 55% (с 4,8 тыс. до 7,5 тыс.), в туризме и общепите — 54%, в транспорте и логистике — 52%. В офисных профессиях ситуация противоположная. Спрос на юристов снизился на 10%, на бухгалтеров — на 7%, на маркетологов — на 1%. При норме конкуренции от четырех до восьми резюме на вакансию в крае показатель держится на уровне 11, однако в медицине он составляет три резюме, а на вакансию врача — всего 1,7. Такие данные приводит hh.ru.

На фоне дефицита кадров предложения зарплат в промышленности вышли на первое место. Согласно информации «Авито Работы», по итогам лета 2026 года средняя предлагаемая зарплата в металлургической промышленности Краснодарского края достигла 208 670 руб. в месяц. Транспортное машиностроение заняло второе место с 208 тыс. руб., строительство жилых и коммерческих объектов — третье со 148 049 руб.

«В металлургии высокий уровень оплаты — общероссийский тренд. На Кубани его усиливают развитие предприятий, модернизация производств и дефицит специалистов. В регионе работает более 2 тыс. предприятий металлургии и металлообработки, где занято свыше 15 тыс. человек»,— отмечает руководитель проектов Coleman Group в Южном и Приволжском федеральных округах Елена Наумова.

Собственник маркетингового агентства «Есть контакт», член Гильдии маркетологов России Виктория Раневская отмечает, что металлургия — это капиталоемкая отрасль, где цена ошибки сотрудника очень высока. Многие процессы требуют специфической квалификации, которую нельзя быстро получить. Высокие зарплаты в этой отрасли — показатель того, насколько дорого бизнесу сегодня обходится дефицит квалифицированных кадров, подчеркивает эксперт.

Директор по развитию «Авито Работы» добавляет, что высокие зарплатные предложения сохраняются там, где от квалификации специалиста напрямую зависит эффективность крупных проектов.

«По итогам восьми месяцев 2026 года среднее зарплатное предложение для машинистов спецтехники по России составило 100 173 руб./мес., увеличившись на 13%»,— приводит пример собеседник «Ъ-Кубань».

Как отмечает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева, на Кубани сохраняется дефицит работников, обеспечивающих физическую инфраструктуру: водители, логисты, строители, энергетики.

«Компании пытаются решить проблему с кадрами, привлекая сотрудников из других регионов, вводя сменный график работы и повышая зарплаты в наиболее дефицитных профессиях»,— пояснила собеседница издания. По ее словам, после окончания туристического сезона часть вакансий исчезнет, но спрос на квалифицированных рабочих, инженеров и технических специалистов не уйдет.

Отдельно госпожа Агаева объясняет дефицит в медицине. По ее словам, это комплексная проблема: врачей и средний медперсонал нельзя подготовить за несколько месяцев, нагрузка выше, чем кажется, а работники концентрируются в крупных городах.

«В небольших населенных пунктах проблема острее. При наличии вакантных мест не все готовы переезжать из-за жилищных условий, инфраструктуры и семейных обстоятельств. Поэтому работодатели вынуждены конкурировать зарплатой, графиком, жильем, социальными гарантиями и возможностями профессионального развития»,— отметила она.

Виктория Раневская обращает внимание на структурный характер изменений на рынке труда. Сегодня наблюдается несоответствие между структурой предложения и спроса: на простые офисные позиции работодатель может получать десятки резюме, а на техническую или рабочую вакансию — искать человека неделями и месяцами.

Падение спроса на юристов и бухгалтеров эксперты объясняют автоматизацией и насыщением рынка. «В бухгалтерии цифровизация заметно сокращает объем рутинной работы. Есть и проблема насыщения: в предыдущие годы было подготовлено много экономистов и юристов»,— говорит Елена Наумова.

Госпожа Агаева добавляет, что причина не только в автоматизации. По ее словам, в 2026 году бизнес в целом осторожнее относится к расходам, реже открывает дополнительные офисные позиции и пытается увеличить эффективность труда уже существующей командой.

Портрет кубанского соискателя директор hh.ru в регионах Марина Качанова описывает как сбалансированный, но с яркими поколенческими особенностями. По ее словам, гендерный состав в регионе практически равен: 52% женщин и 47% мужчин. «Демографическая ситуация в России влияет на стратегию найма: с 2020 года на рынок труда выходят одни из самых малочисленных поколений новых работников. Мультивозрастные команды остаются ценными для бизнеса, потому что более опытные специалисты могут обучать молодых и наоборот»,— подчеркнула она.

Соискатели, по данным hh.ru, стали активнее: в 2025 году резюме на Кубани обновляли на 41% чаще, а 64% кандидатов рассчитывали найти работу в течение трех месяцев.

Зарплатные ожидания выросли на 16%, примерно до 70 тыс. руб. Удаленный и гибридный формат закрепились, но их распространение зависит от отрасли: в начале 2026 года на такие вакансии приходилось около 10–11% рынка.

Эксперты прогнозируют, что через 3–5 лет на Кубани особенно высокий спрос сохранится на технические и рабочие профессии, медицину и фармацевтику, логистику, строительство и инфраструктуру, а также на специалистов на стыке технологий и бизнеса — тех, кто умеет внедрять ИИ и автоматизацию в конкретные процессы.

«Для Краснодарского края эта тенденция будет только усиливаться. Регион продолжает привлекать людей и бизнес, а значит, конкуренция за квалифицированные кадры будет расти. В ближайшие годы выиграют не обязательно те компании, которые предложат самую высокую зарплату, а те, которые смогут создать наиболее понятное и привлекательное предложение для сотрудника»,— резюмировала Виктория Раневская.

Алина Зорина