Путин: Украина делает все против возобновления переговоров с Россией

Власти Украины публично предлагают России возобновить переговоры, однако делают все для того, чтобы этому помешать, заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил об ударе вооруженных сил Украины по Запорожской области, при котором погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина.

«Непонятно, зачем они вообще это делают. Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно. Значит, цель может быть только в одном: никаких переговоров не хотят вести, вот о чем речь»,— сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (цитата по сайту Кремля).

Последние переговоры делегаций России и Украины прошли при посредничестве США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным, в том числе во время саммита G20 в Майами в декабре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил такую возможность и предложил Москву в качестве альтернативной площадки.