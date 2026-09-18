Путин: Украина делает все против возобновления переговоров с Россией
Власти Украины публично предлагают России возобновить переговоры, однако делают все для того, чтобы этому помешать, заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил об ударе вооруженных сил Украины по Запорожской области, при котором погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина.
«Непонятно, зачем они вообще это делают. Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно. Значит, цель может быть только в одном: никаких переговоров не хотят вести, вот о чем речь»,— сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (цитата по сайту Кремля).
Последние переговоры делегаций России и Украины прошли при посредничестве США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным, в том числе во время саммита G20 в Майами в декабре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил такую возможность и предложил Москву в качестве альтернативной площадки.
Спор о возобновлении переговоров упирается прежде всего в их формат. В июне 2025 года Владимир Путин отверг требование Владимира Зеленского о встрече на высшем уровне, тогда как украинский президент заявлял, что переговоры только на уровне делегаций не имеют смысла. Тем самым стороны по-разному определяют сам необходимый уровень контакта: Киев связывает продолжение процесса с прямой встречей лидеров, а Москва не приняла это требование.
Дополнительным ограничением остается позиция Киева, оформленная в 2023 году: переговоры с Россией были запрещены, пока ее президентом остается Владимир Путин. Ранее, в марте 2022 года, делегации в Стамбуле обсуждали предварительные условия прекращения огня, включая нейтральный статус Украины и гарантии ее безопасности; эти вопросы показывают, что разногласия касаются не только площадки и состава участников, но и содержания возможного соглашения.