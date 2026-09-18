«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Москве со счетом 90:82 одержал победу над ЦСКА в рамках первого матча Суперкубка Единой лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

Первая четверть выдалась упорной. Команды присматривались друг к другу и не сразу взвинтили темп. «Железнодорожники» лучше действовали на подборах и смогли оставить за собой стартовый отрезок — 22:18. Однако во второй четверти «армейцы» совершили рывок, и уже кубанцы оказались в роли догоняющих — 26:31. После этого наставник «Локомотива-Кубань» Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Пауза пошла на пользу краснодарцам, которые смогли нивелировать отставание. На перерыв южане ушли, ведя в счете с двузначной разницей — 46:35.

После смены сторон кубанцы усилили натиск на кольцо соперника и в какой-то момент вели с преимуществом в 20 очков, а к заключительному отрезку подошли с преимуществом в счете 72:57. В последней десятиминутке ЦСКА смог сократить отставание и вернул интригу в этот матч, но «Локомотив-Кубань» довел встречу до победы со счетом 90:82.

Следующий матч Суперкубка Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет 19 сентября против «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.

Евгений Леонтьев