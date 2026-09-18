В Севастополе изменят график работы уличного освещения

С сегодняшнего дня в Севастополе уличное освещение будет включаться с 19:00 до 21:00. Далее график скорректируют — свет начнут включать раньше по мере сокращения светового дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, решение о корректировке графика принял штаб по энергобезопасности. Глава города также отметил, что это необходимо, чтобы находить баланс между безопасностью и жизнью города в условиях осени, когда темнеет раньше.

«Эти два с половиной часа — для того, чтобы школьники, студенты, ребята из кружков и секций могли спокойно добираться до дома. Чтобы родители могли не переживать»,— пояснил Михаил Развожаев.

Он уточнил, что с 21:00 освещение будет выключаться — это необходимое условие для безопасности города, от которого пока решено не отступать.

Алина Зорина