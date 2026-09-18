В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки БПЛА

На территориях Новороссийска и Геленджика объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили главы городов в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирен и сигнала «Внимание всем» жителям и гостям городов необходимо соблюдать меры безопасности. Находясь дома, не подходите к окнам и укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. На улице следует спуститься в цоколь ближайшего здания или в подземный переход (парковку).

Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещено, также не следует прятаться под стенами многоквартирных домов. Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной. До этого момента рекомендуется сохранять спокойствие.

UPD: Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена в 19:12 мск.

Алина Зорина