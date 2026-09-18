Daily Mail опубликовала новые отрывки из скандальных мемуаров брата принцессы Дианы

Газета Daily Mail получила эксклюзивный доступ к книге мемуаров младшего брата принцессы Дианы графа Чарльза Спенсера и опубликовала некоторые фрагменты из нее. Как утверждает автор книги «Лебединая песня. Диана, моя сестра», Диана была настолько несчастлива в браке с принцем Чарльзом, что думала о самоубийстве и «неоднократно» ездила на морские утесы Бичи-Хед в Восточном Суссексе, где многие сводят счеты с жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граф Чарльз Спенсер

Фото: AP Граф Чарльз Спенсер

Фото: AP

Как пишет Чарльз Спенсер, еще за месяц до свадьбы Диана якобы говорила своему отцу, что «не может пойти на этот шаг» — выйти замуж за принца Чарльза, но отец ей тогда сказал, что «пойти на попятную уже невозможно». А накануне свадьбы принц Чарльз якобы заявил невесте, что «счастлив жениться на ней, но любви к ней у него нет». И вскоре после того, как Диана погибла, голос у Чарльза звучал «счастливее, чем за все годы в браке,— как у человека, выигравшего в лотерею», следует из мемуаров господина Спенсера.

Граф Спенсер также писал, что в день похорон Дианы королева Елизавета II якобы предложила вернуть ей титул принцессы, которого Диана лишилась после развода с принцем Чарльзом. Это предложение передал брату Дианы личный секретарь королевы Роберт Феллоуз. Однако, как пишет граф, «сам факт лишения титула — мелочный и мстительный — в свое время очень больно ранил Диану». Поэтому он решил отказаться от этого «утешительного приза».

Daily Mail обещает в ближайшие дни опубликовать новые записи из мемуаров графа. Официальный выход книги «Лебединая песня. Диана, моя сестра» намечен на 22 сентября. Ранее король Карл III уже прокомментировал обвинения в свой адрес, содержащиеся в первых главах книги.

Брак и развод принцессы Дианы и принца Чарльза — глазами и словами журналистов — в материале «Ъ» «Стать одновременно королевой и мученицей».

Алена Миклашевская