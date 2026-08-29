«Стать одновременно королевой и мученицей»
Брак и развод принцессы Дианы и принца Чарльза — глазами и словами журналистов
30 лет назад после громких и продолжительных скандалов случился, пожалуй, самый громкий развод XX века. Наследник британского престола принц Чарльз и принцесса Диана расстались после 15 лет брака, которые прошли под иногда чрезмерно пристальным вниманием прессы.
Принц Чарльз и принцесса Диана на балконе Букингемского дворца в Лондоне в день своей свадьбы, 29 июля 1981 года
Фото: AP
29 июля 1981 года
«Она выходила замуж за будущего короля Англии, но это не помешало ей крепко держать его за руку, когда они стояли перед преисполненными достоинства священнослужителями…
Они поцеловались на балконе дворца, а огромная восторженная толпа в лучших футбольных традициях запела “You’ll Never Walk Alone”.
Как будто Чарльз только что забил гол…
Ее платье полностью оправдало все романтические ожидания, и она действительно выглядела именно той сказочной невестой, которую мы надеялись увидеть…
Платье из шелковой тафты цвета слоновой кости и старинного кружева было настоящей мечтой, хотя на более низкой и полной девушке оно могло бы превратиться в кошмар. Но высокой невесте — ростом 5 футов 9,5 дюйма (около 177 см.— “Ъ”) — оно подходило идеально».
(Daily Mirror, 30 июля 1981 года. Песня “You’ll Never Walk Alone” из бродвейского мюзикла «Карусель» — гимн футбольного клуба «Ливерпуль»).
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Сколько стоили свадьбы знаменитостей
Август 1981 года
«А во время медового месяца у нас был торжественный ужин в честь президента Садата, а у него на запястье были запонки — две переплетенные буквы “С”, как у Chanel. Я сразу поняла. Точно знала. Поэтому я спросила: “Камилла подарила тебе их, не так ли?” Он ответил: “Да”. Он спросил: “А в чем дело? Это подарок от подруги». И, боже мой, как мы поссорились! Ревность, абсолютная ревность».
(Расшифровка аудиозаписи, которую принцесса Диана сделала для своего биографа Эндрю Мортона. Камилла — Камилла Паркер-Боулз, в настоящее время — Камилла, королева Великобритании).
Принцесса Диана с 6-месячным принцем Уильямом
Фото: David Caulkin / AP
Июнь 1982 года
«Первый ребенок принца и принцессы Уэльских будет известен как принц Уильям Уэльский…
В своеобразном состязании предполагаемых имен Уильям считался вторым фаворитом после Георга, а многие ожидали, что в число имен ребенка войдет также имя его деда, принца Филиппа.
Крестными ребенка станут находящийся в изгнании король Греции Константин, дальний родственник королевской семьи, ныне живущий в Великобритании; лорд Ромси, внук лорда Маунтбеттена; сэр Лоренс ван дер Пост, писатель и друг родителей; принцесса Александра; 22-летняя герцогиня Вестминстерская и леди Сьюзен Хасси, фрейлина королевы».
(Evening Standard, 28 июня 1982 года).
1984 год
«В те месяцы ожидания сердце ей подсказывало, что муж снова видится с Камиллой… Ночные телефонные звонки, отлучки без объяснений и другие мелкие, но существенные перемены в его обычном распорядке дня».
(Книга Эндрю Мортона «Диана. Ее истинная история» опубликована в 1992 году. Принцесса Диана тайно помогала Мортону в работе над книгой).
Принц и принцесса Уэльские покидают больницу св. Марии с новорожденным принцем Гарри
Фото: AP
Сентябрь 1984 года
«Принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, третий в очереди на престол, вчера днем покинул больницу вместе с родителями — всего через 22 часа после появления на свет. Он приступил к своим королевским обязанностям немедленно.
Не столько позируя, сколько просто лежа на руках у матери, второй ребенок супругов принял участие в своей первой фотосессии для прессы у больницы святой Марии в лондонском Паддингтоне. Там, чтобы хотя бы мельком увидеть его, собрались целая батарея фотографов с телеобъективами и почти тысяча зрителей…
По сообщению Букингемского дворца, принц и принцесса Уэльские будут называть сына Гарри.
Букмекеры выбором имени остались довольны: он принес им тысячи фунтов. В компании William Hill, где главным фаворитом считалось имя Георг с коэффициентом 6:4, сообщили, что не приняли ни одной ставки на имя Генри, шансы которого оценивались как 50:1».
(The Guardian, 17 сентября 1984 года).
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Свадьбы монарших особ с людьми незнатного происхождения
Август 1985 года
«Пока она угрюмо наблюдала за мужем, лососевый крючок после чьего-то неосторожного заброса впился ей в веко. По рации вызвали личную охрану, чтобы отвезти Диану обратно в дом. За рулем машины был Маннаки. Маннаки, а не ее муж утешал ее».
(Книга Тины Браун «The Diana Chronicles» опубликована в 2007 году. Описанный в книге эпизод относится к августу 1985-го, когда члены королевской семьи пребывали в Шотландии. Барри Маннаки — телохранитель принцессы Дианы. В 1987 году он погиб в автокатастрофе).
Принцесса Диана с телохранителем Барри Маннаки
Фото: PA / AP
Лето 1986 года
«Кинг: Вы любили ее?
Хьюитт: Да, очень сильно.
Кинг: Если бы она ушла от Чарльза, вы бы на ней женились? Это была такая любовь? Глубокая?
Хьюитт: Да, она была глубокой и много для меня значившей… но после этого произошло так много всего. Трудно сказать. На каком-то этапе, я полагаю, такая возможность всегда существовала.
Кинг: Как долго длились ваши отношения?
Хьюитт: Пять лет».
(Интервью Джеймса Хьюитта Ларри Кингу. Программа CNN Larry King Live с этим интервью вышла в эфир 8 января 2003 года. Хьюитт датировал свои отношения с принцессой Дианой 1986–1991 годами).
Матч по конному поло в The Royal County of Berkshire Polo Club 16 июля 1991 года. В красной футболке с номером 3 — принц Чарльз. В белой футболке с номером 2 — майор Джеймс Хьюитт
Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images
Июнь 1987 года
«Независимая принцесса Уэльская в сопровождении двух фрейлин и сына принцессы Маргарет, виконта Линли, не могла удержаться от того, чтобы притопывать в такт на концерте Дэвида Боуи на стадионе “Уэмбли”.
А любящий оперу принц Чарльз остался дома.
Диана, одетая в черный атласный жакет и обтягивающие кожаные брюки, сияла улыбкой, глядя на звезды, когда она и ее спутники прибыли на субботний вечерний концерт.
Среди тех, кто вышел ее приветствовать, были Мик Джаггер, жена Боба Гелдофа Пола Йейтс и группа Spandau Ballet».
(Daily Mirror, 22 июня 1987 года. На фото, сопровождавшем статью, принцесса Диана была изображена в компании двух мужчин. Но подписано было имя только одного из них — виконта Линли. Вторым был Дэвид Уотерхауз).
Июнь 1987 года
«Сегодня вечером в светском Лондоне лишь одна главная тема для разговоров. Ведет ли себя Диана неподобающим образом? Сердится ли Чарльз?..
Заслуживающие доверия источники сообщают, что принцесса Уэльская на свадьбе маркиза Вустера танцевала до рассвета с Филипом Данном, которого описывают как 28-летнего завидного холостяка, отдаленно похожего на Супермена…
Все сводится к одному взрывоопасному намеку: будто принцесса Уэльская, будущая королева-консорт, состоит в романтической связи с другим мужчиной. Нет ни малейших доказательств того, что это правда».
(Evening Standard, 23 июня 1987 года).
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Королева людских сердец
Февраль 1989 года
«Я сказала Камилле: “Может, присядем?” Мы сели, и, хотя я ее ужасно боялась, я сказала: “Камилла, я просто хочу, чтобы ты понимала: я точно знаю, что происходит”.
Она сказала: “Я не знаю, о чем ты говоришь!”
А я сказала: «Я знаю, что происходит между тобой и Чарльзом, и я просто хочу, чтобы ты это знала”.А она сказала: “О, это не какая-то секретная операция”.
Я сказала: “Думаю, что она”.
Я была не так напориста, как хотелось бы, но, по крайней мере, я начала разговор…
Она сказала мне: “У тебя есть все, что только хочешь. Все мужчины мира влюбляются в тебя, и у тебя двое прекрасных детей. Чего еще можно желать?”
Тогда я ответила: “Я хочу своего мужа”».
(Расшифровка аудиозаписи, которую принцесса Диана сделала для своего биографа Эндрю Мортона).
Джеймс Гилби
Фото: Bryn Colton / Getty Images
Декабрь 1989 года
«Чарльз: Ой, перестань! Я хочу ощупывать тебя, всю тебя, вверх и вниз, внутри и снаружи...
Камилла. Ох...
Чарльз: А как же я? Проблема в том, что ты мне нужна несколько раз в неделю.
Камилла: Ммм. Ты мне тоже. Ты мне нужен всю неделю. Все время.
Чарльз: О Боже. Я просто буду жить в твоих брюках или чем-то в этом роде. Так будет намного проще!
Камилла (смеется): Во что ты превратишься, в трусики? (Оба смеются.) О, ты вернешься в виде трусиков.
Чарльз: Или, не дай бог, в тампон. Вот уж невезение! (Смеется.)
Камилла: Ты полный идиот! (Смеется.) О, какая чудесная идея.
Чарльз: Мне не повезло, меня швырнули в унитаз, и я буду бесконечно кружиться на поверхности, никогда не опускаясь!
Камилла (смеется). О, Боже!
Чарльз: Пока не прибудет следующий.
Камилла: О, может быть, ты мог бы просто вернуться в виде коробки?
Чарльз: Какой коробки?
Камилла: Коробки тампонов, чтобы ты мог продолжать.
Чарльз: Это правда.
Камилла: Повторяешь. (Смеется.) О, Боже. О, я просто хочу тебя сейчас.
Чарльз: Правда?
Камилла: Ммм…
Чарльз: Я тоже».
(Расшифровка телефонного разговора между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз 17 декабря 1989 года. Кто именно передал запись прессе — достоверно не установлено. Среди версий — какой-то радиолюбитель. Слухи о причастности спецслужб MI5 или GCHQ британские власти категорически отрицали. Текст разговора был опубликован австралийским журналом New Idea 13 января 1993 года, после чего его перепечатали британские таблоиды. Медийный скандал получил названия «Камиллагейт» и «Тампонгейт»).
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Как сложилась судьба Карла III
Декабрь 1989 года
«Гилби: Дорогая, этого не произойдет, ясно?
Диана: Да.
Гилби: Не думай так. Этого не произойдет, дорогая. Ты не забеременеешь.
Диана: Я сегодня смотрела “Жители Ист-Энда”. У одной из главных героинь родился ребенок. Все думали, что от ее мужа, а оказалось, что от другого мужчины…
Гилби: Сквиджи, поцелуй меня. (Звуки поцелуев между ним и ею.) О, Боже, это чудесно, правда, это чувство. Тебе нравится?
Диана: Обожаю!
Гилби: Ммммм!!
Диана: Обожаю!!!
Гилби: Ты его сегодня вообще видела, кроме как за обедом?
Диана: Видела. Мы ходили пить чай. Это все так тяжело, так сложно. Он превращает мою жизнь в настоящую пытку, я так понимаю».
(Расшифровка телефонного разговора принцессы Дианы с Джеймсом Гилби, наследником компании Gilbey’s Gin, якобы перехваченного 70-летним радиолюбителем Сайрилом Ринаном. Гилби говорил по мобильному телефону. Отрывки разговора впервые опубликовала американская газета National Enquirer 20 августа 1992 года. Несколько дней спустя сокращенную версию разговора опубликовала газета The Sun. Разразился скандал под названием «Сквиджигейт». Squidgy можно перевести на русский как «мягкий, влажный, легко меняющий форму при нажатии». «Жители Ист-Энда» — британский телесериал).
Эндрю Мортон на фоне части тиража его книги «Диана. Ее истинная история»
Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images
Июнь 1992 года
«Скандальная новая книга о браке принцессы Дианы все-таки будет продаваться в супермаркетах, как стало известно вчера вечером…
Супермаркеты Asda организовали срочные поставки книги Эндрю Мортона Diana “Her True Story” стоимостью £14,99».
(Daily Mirror, 4 июня 1992 года).
Август 1992 года
«Королевская семья оказалась втянута в новый кризис из-за широкого распространения таинственной “любовной записи”, связанной с принцессой Уэльской.
На записи женщина жалуется, что ее муж “превращает мою жизнь в пытку”, а мужчина называет ее “сквиджи” и неоднократно говорит ей: “Я тебя люблю”. Утверждается, что пара разговаривала по мобильным телефонам в канун Нового года 1989-го.
Источники во дворце, оказавшиеся в крайне затруднительном положении, предположительно действуя по прямому указанию королевы, а также принца и принцессы Уэльских, находившихся в Балморале, с возмущением настаивали: “Эта запись — абсолютная подделка, часть грязной и злонамеренной кампании по очернению”».
(Evening Standard, 24 августа 1992 года).
Сентябрь 1992 года — декабрь 1993-го
«Я расскажу вам об одной из самых больших влюбленностей в моей жизни, о которой мне нелегко говорить.
Когда мне было 24 или 25, я глубоко влюбилась в человека, который работал в этом окружении. И он был лучшим другом, который у меня когда-либо был.
Я постоянно ходила туда-сюда, пытаясь его увидеть. Я просто, знаете ли, не скрывала своих чувств и была счастлива только тогда, когда он был рядом… Я все это время вела себя c ним как маленькая девочка.
Я была бы счастлива отказаться от всего… просто сбежать и жить с ним. Можете себе представить?
Он все время говорил, что тоже считает это хорошей идеей.
Было очень тяжело. Люди в этом доме ревнивые и стервозные, и в конце концов ему пришлось уйти. Все выяснилось, и его выгнали.
Чарльз сказал мне: “Он погиб, разбился на мотоцикле”. Я должна сказать, что это был самый сильный удар в моей жизни. Это было просто убийственно.
А Чарльз, хотя и знал, но у него не было доказательств, он просто набросился на меня, и я ничего не могла поделать…
Думаю, его убили. Но… Мы никогда этого не узнаем.
Мне снились очень тревожные сны о нем… Я выяснила, где он похоронен, и отправилась туда, чтобы положить цветы на его могилу.
И в тот день, когда я это сделала, сны прекратились. Странно, правда?..
Мне не следовало играть с огнем, а я сыграла. Я очень сильно обожглась».
(В 1992–1993 годах преподаватель сценической речи Питер Сеттелен записывал разговоры с принцессой Дианой на видео. После гибели Дианы записи оказались у ее бывшего дворецкого Пола Баррелла. В 2001-м полиция изъяла их при обыске его дома. После многолетнего спора о праве собственности в сентябре 2004 года кассеты вернули Питеру Сеттелену, и он продал телеканалу NBC право на показ части записей. Они были показаны в двух выпусках новостной программы Dateline NBC в ноябре и декабре 2004 года).
Камилла Паркер-Боулз
Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images
Ноябрь 1992 года
«Принц Чарльз уже более десяти лет тайно встречается с женой армейского офицера Камиллой Паркер-Боулз.
Их близкие отношения начались еще до того, как принц познакомился с принцессой Дианой, и продолжаются в период брака Чарльза и Дианы.
Истинную картину этой тесной дружбы, скрывавшейся за фасадом королевского брака, в полной мере раскрыли Daily Mirror несколько высокопоставленных источников.
И все имеющиеся свидетельства указывают на существовавшую на протяжении многих лет страстную близость между Чарльзом и Камиллой…
Чарльз, которому в следующие выходные исполнится 44 года, часами разговаривал по телефону с Камиллой, женой бригадира Эндрю Паркера-Боулза».
(Daily Mirror, 10 ноября 1992 года).
Декабрь 1992 года
«С вашего разрешения, госпожа спикер, я хотел бы сообщить Палате, что Букингемский дворец в данный момент публикует следующее заявление. Оно гласит: “Из Букингемского дворца объявляется, что с сожалением принц и принцесса Уэльские приняли решение о расставании. Их Королевские Высочества не планируют разводиться, и их конституционные должности остаются в силе. Это решение было принято мирным путем, и они оба продолжат в полной мере участвовать в воспитании своих детей. Их Королевские Высочества продолжат выполнять совместные и отдельные программы общественных мероприятий и время от времени будут вместе посещать семейные торжества и национальные мероприятия. Королева и герцог Эдинбургский, хотя и опечалены, понимают и сочувствуют трудностям, которые привели к этому решению. Ее Величество и Его Королевское Высочество особенно надеются, что вторжение в частную жизнь принца и принцессы теперь прекратится. Они считают, что определенная степень конфиденциальности и понимания необходима, если Их Королевские Высочества хотят обеспечить счастливое и безопасное воспитание своим детям, продолжая при этом всецело посвящать себя своим общественным обязанностям».
(Заявление премьер-министра Великобритании Джона Мейджора в Палате общин 9 декабря 1992 года).
Январь 1993 года
«Вчера вечером принц Чарльз и Диана пытались спасти свою репутацию, после того как история с записью “Камиллагейт” получила новый драматический поворот.
Чарльз оказался унижен, после того как австралийский журнал опубликовал подробности его интимного телефонного разговора с замужней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз.
А Диана подверглась критике со стороны членов парламента и представителей британского истеблишмента, после того как в прессу попала целая череда историй о мучениях, которые она испытывала из-за своего брака».
(Daily Mirror, 13 января 1993 года).
Июнь 1994 года
«Щедро демонстрируя стройные ноги и ослепительно улыбаясь, принцесса Диана вчера вновь вышла из своего “затворничества”.
На ней был льняной костюм с очень короткой юбкой, который то и дело открывал взглядам окружающих бедро — такое трудно было не запомнить…
Ее наряд словно заявлял: “Кому нужен принц Уэльский или любой другой член Фирмы? Я прекрасно справляюсь сама”.
(Daily Mirror, 4 июня 1994 года).
Июнь 1994 года
«Джонатан Димблби: Самое серьезное обвинение, выдвигаемое в связи с вашим браком, состоит в том, что из-за ваших отношений с Камиллой Паркер-Боулз вы с самого начала постоянно изменяли своей жене и тем самым стали причиной распада брака. Что вы можете ответить на это постоянное обвинение?
Чарльз, принц Уэльский: О, это постоянное обвинение, да?
Джонатан Димблби: Понятно, что, когда ваш брак распался, вы завели близких друзей, восстановили близкие дружеские отношения, какими бы они ни были. Старались ли вы быть верным и честным по отношению к своей жене, когда давали брачный обет?
Чарльз, принц Уэльский: Да, безусловно.
Димблби: И вы были?
Чарльз: Да, пока наши отношения не были безвозвратно разрушены, мы оба пытались...»
(Телеинтервью принца Чарльза Джонатану Димблби для документального фильма «Charles: The Private Man, the Public Role», впервые показанного на телеканале ITV 29 июня 1994 года).
Оливер Хоар
Фото: Antony Jones / UK Press / Getty Images
Август 1994 года
«Вчера вечером принцесса Диана заявила, что ее “подставили” обвинениями в том, будто она день и ночь изводила женатого миллионера, совершив около 300 телефонных звонков…
Диана с трудом сдерживала слезы, решительно отрицая обвинения в том, что она испытывала “роковое влечение” к мультимиллионеру, арт-дилеру Оливеру Хоару, из-за чего якобы забрасывала его анонимными телефонными звонками.
Она признала, что звонила 48-летнему Хоару, но утверждала, что он был “другом”, который ей помогал… Она также предъявила свой ежедневник, из которого следовало, что в некоторые моменты, когда ей приписывали эти звонки, она находилась в другом месте».
(Daily Mirror, 22 августа 1994 года).
Портреты принцессы Дианы пять раз украшали обложки британского Vogue (на фото — обложка июльского
номера 1994 года)
Фото: VOGUE
Октябрь 1994 года
«Если утверждения майора Джеймса Хьюитта о том, что он был любовником Дианы, соответствуют действительности, ему может грозить смертная казнь за государственную измену, заявил вчера эксперт в области права. “Он буквально сам сунул голову в петлю”,— заявил Марк Стивенс из юридической фирмы Stephens Innocent в лондонском Сити. Он разъяснил положения об уголовных преступлениях, предусмотренных Законом о государственной измене 1351 года, в который позднее вносились изменения в 1795 и 1814 годах.
“Согласно закону, государственную измену совершает тот, кто вступает в половую связь с женой старшего сына и наследника монарха,— сказал мистер Стивенс. — После принятия закона 1814 года изменника уже не должны обезглавливать, однако наказанием за государственную измену остается смерть через повешение”.
Согласие принцессы Дианы не могло бы служить защитой, добавил мистер Стивенс, поскольку преступление считалось совершенным независимо от того, давала она согласие или нет.
Смысл Закона о государственной измене состоял в том, чтобы гарантировать, что наследник престола не окажется незаконнорожденным».
(Daily Mirror, 3 октября 1994 года).
Капитан сборной Англии по регби Уилл Карлинг позирует рядом со статуей «Дух регби» у стадиона Твикенхэм
Фото: David Rogers / Allsport / Getty Images
Август 1995 года
«Капитан сборной Англии по регби Уилл Карлинг вчера отверг утверждения о тайных отношениях с принцессой Дианой, заявив: “Мы просто друзья”.
После заявлений его бывшей деловой помощницы о том, что он бегал за Дианой “как щенок”, Карлинг был вынужден выступить с личным комментарием и пригрозить судебным иском.
Его жена Джулия, вышедшая замуж за спортивного героя всего 14 месяцев назад, также была рассержена и расстроена…
Карлинг, капитан сборной Англии, на чемпионате мира в Южной Африке ранее этим летом, как утверждалось, посещал принцессу в ее доме в Кенсингтонском дворце до трех раз в неделю».
(Daily Mirror, 7 августа 1995 года).
Сентябрь 1995 года
«В заявлении, опубликованном вчера вечером, говорится: “Уилл Карлинг и его жена Джулия договорились провести некоторое время порознь. Оба считают, что им нужно пространство и покой на данный момент”.
Это заявление последовало за ажиотажем в таблоидах по поводу обвинений в том, что мистер Карлинг тайно встречался с принцессой Уэльской.
После первоначальных разоблачений “тесной дружбы” Карлинг публично заявил, что был “наивен” в отношении возможности неправильного толкования этой дружбы, и сказал, что больше не будет видеться с принцессой.
Его жена, ведущая телепрограммы Capital Woman, заявила прессе, что принцесса “выбрала не ту пару”, и предупредила, что ей предстоит борьба.
Однако дополнительный интерес со стороны СМИ возник вскоре после того, как мистер Карлинг подарил регбийные майки принцам Уильяму и Гарри, сыновьям принцессы, и после того, как стало известно, что Карлинг и принцесса, возможно, снова встречались в эксклюзивном лондонском спортзале.
(Independent, 29 сентября 1995 года).
Ноябрь 1995 года
«Башир: Примерно в 1986 году, как пишет Джонатан Димблби в биографии вашего мужа, он возобновил отношения с миссис Камиллой Паркер-Боулз. Вы знали об этом?
Диана: Да, знала, но не могла ничего с этим поделать…
Башир: Думаете, миссис Паркер-Боулз сыграла роль в распаде вашего брака?
Диана: Ну, нас было трое в этом браке, так что было немного тесновато».
(Интервью принцессы Дианы Мартину Баширу для программы BBC Panorama. Интервью было записано в Кенсингтонском дворце 5 ноября 1995 года, вышло в эфир 20 ноября. Независимое расследование лорда Дайсона, опубликованное в 2001 году, установило, что Мартин Башир добился доступа к Диане обманом).
Декабрь 1995 года
«Рассмотрев сложившуюся ситуацию, королева написала письма принцу и принцессе. Письма были отосланы на этой неделе. С ее точки зрения, которую также поддерживает герцог Эдинбургский, скорейший развод желателен».
(Заявление пресс-службы королевы Великобритании Елизаветы II, текст приводится по публикации в Daily Mirror 21 декабря 1995 года. Письма были отправлены 18 декабря. Полный текст писем Елизаветы II Чарльзу и Диане не был опубликован. Позднее бывший дворецкий Дианы Пол Баррелл обнародовал по памяти одну фразу из адресованного Диане письма, однако разные мемуарные источники расходятся в его формулировках).
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Семейная жизнь королевы Елизаветы II и принца Филиппа
Февраль 1996 года
«Принцесса Уэльская согласилась на просьбу принца Чарльза о разводе. Принцесса будет по-прежнему участвовать во всех решениях, касающихся детей, и останется жить в Кенсингтонском дворце, имея также офисы в Сент-Джеймском дворце. Принцесса Уэльская сохранит титул и будет именоваться Дианой, принцессой Уэльской».
(Заявление принцессы Дианы, сделанное 28 февраля 1996 года).
«Королева с большим интересом узнала, что принцесса Уэльская согласилась на развод.
Мы можем подтвердить, что сегодня днем принц и принцесса Уэльские провели частную встречу в Сент-Джеймском дворце; на этой встрече детали соглашения о разводе и будущая роль принцессы не обсуждались.
Все подробности, касающиеся этих вопросов, включая титулы, еще предстоит обсудить и согласовать. На это потребуется время».
(Ответное заявление Букингемского дворца, сделанное в тот же день).
Июль 1996 года
«Возможно, ей удалось добиться выплаты в £15 млн, но цена оказалась невыносимо высокой.
Женщина, которая мечтала стать королевой, лишилась титула “Ее Королевское Величество”.
Ей предстоит испытывать унижение, делая реверанс перед собственными сыновьями».
(Daily Mail, 13 июля 1996 года. 12 июля 1996-го Букингемский дворец и представители супругов объявили, что Чарльз и Диана окончательно согласовали условия развода).
28 августа 1996 года
«Казалось, конец этому наступит очень-очень не скоро.
Но сегодня развод Чарльза и Дианы станет окончательным.
Прошло восемь месяцев (ошибка оригинала, чуть более девяти месяцев.— “Ъ”) с памятного появления Дианы в программе Panorama.
С того дня, когда она призналась в связи с Джеймсом Хьюиттом и рассказала, как отношения ее мужа с Камиллой Паркер-Боулз способствовали распаду их брака.
Мы и раньше знали, что королевский брак превратился в фикцию, но понадобились печальные глаза Дианы и ее откровенные признания, чтобы потрясти нас и заставить поверить: сказка действительно закончилась…
После своих признаний Диана, несмотря ни на что, продолжала исполнять королевские обязанности. По мере того как ее публичные появления становились все более необычными — она присутствовала при операциях, под покровом ночи посещала больничные палаты,— создавалось впечатление, будто она решила стать одновременно королевой и мученицей.
Расстаться со своим титулом ей будет нелегко…
Ведь именно статус — одна из причин, заставляющих нас обращать на нее внимание и следить за каждым ее шагом. Без него она рискует превратиться всего лишь в еще одну эффектную женщину в дорогом платье.
После этой недели самой трудной задачей для Дианы станет понять, как жить, находясь одновременно рядом с королевской семьей и вне ее. Ей придется решить, какая роль подходит ей больше всего — матери будущего короля, женщины, посвятившей себя помощи другим, или блистательной аристократки».
(Daily Mirror, 28 августа 1996 года).
Что изменилось для принцессы Дианы по условиям развода
Главным изменением статуса Дианы стала утрата обращения Her Royal Highness («Ее Королевское Высочество»). После развода она должна была именоваться Diana, Princess of Wales («Диана, принцесса Уэльская»). При этом она продолжала рассматриваться как член королевской семьи.
Диана сохранила за собой апартаменты в Кенсингтонском дворце, ее рабочий офис переносился туда из Сент-Джеймского дворца. При необходимости она могла пользоваться парадными помещениями Сент-Джеймского дворца на тех же условиях, что и другие члены королевской семьи,— с разрешения монарха. Чарльз и Диана получали равный доступ к сыновьям, принцам Уильяму и Гарри.
Диана получала значительно большую свободу в выборе собственной общественной и благотворительной деятельности. Дворец подчеркивал, что ее публичная роль будет «по существу определяться ею самой». Однако официально представлять королеву или Великобританию в стране или за рубежом она могла только по просьбе монарха, при необходимости действующего по совету правительства. Диана также по собственной просьбе отказалась от своих почетных военных назначений.
Финансовые условия официально не раскрывались. Представители Дианы заявили, что они останутся конфиденциальными. Пресса сообщала о единовременной выплате в интервале 12–17 млн и примерно 400 тыс. в год на содержание ее офиса и персонала.
Соглашение фактически закрепляло окончательный отказ Дианы от перспективы стать королевой-консортом.