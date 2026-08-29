«Стать одновременно королевой и мученицей»

30 лет назад после громких и продолжительных скандалов случился, пожалуй, самый громкий развод XX века. Наследник британского престола принц Чарльз и принцесса Диана расстались после 15 лет брака, которые прошли под иногда чрезмерно пристальным вниманием прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Чарльз и принцесса Диана на балконе Букингемского дворца в Лондоне в день своей свадьбы, 29 июля 1981 года

Фото: AP Принц Чарльз и принцесса Диана на балконе Букингемского дворца в Лондоне в день своей свадьбы, 29 июля 1981 года

Фото: AP

Текст: Алексей Алексеев

29 июля 1981 года «Она выходила замуж за будущего короля Англии, но это не помешало ей крепко держать его за руку, когда они стояли перед преисполненными достоинства священнослужителями… Они поцеловались на балконе дворца, а огромная восторженная толпа в лучших футбольных традициях запела “You’ll Never Walk Alone”. Как будто Чарльз только что забил гол… Ее платье полностью оправдало все романтические ожидания, и она действительно выглядела именно той сказочной невестой, которую мы надеялись увидеть… Платье из шелковой тафты цвета слоновой кости и старинного кружева было настоящей мечтой, хотя на более низкой и полной девушке оно могло бы превратиться в кошмар. Но высокой невесте — ростом 5 футов 9,5 дюйма (около 177 см.— “Ъ”) — оно подходило идеально». (Daily Mirror, 30 июля 1981 года. Песня “You’ll Never Walk Alone” из бродвейского мюзикла «Карусель» — гимн футбольного клуба «Ливерпуль»). Фотогалерея Сколько стоили свадьбы знаменитостей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В октябре 1991 года состоялась восьмая свадьба актрисы Элизабет Тейлор и ее седьмого мужа, рабочего Ларри Фортенски (за одного из предыдущих супругов, Ричарда Бартона, госпожа Тейлор выходила замуж дважды). Торжество прошло в знаменитом поместье Майкла Джексона Neverland. На свадьбу было потрачено $2,5 млн, а наряд невесты от Valentino стоил $25 тыс. Среди 160 гостей были замечены Лайза Миннелли, Нэнси Рейган и Эдди Мерфи. Впрочем, брак не оказался счастливым: через пять лет пара развелась Фото: Zuma Press/Kommersant Photo Свадьба наследника британского престола принца Чарльза и его избранницы Дианы Спенсер состоялась 29 июля 1981 года. Она обошлась в £30 млн. Церемония прошла в соборе Святого Павла, куда Диана прибыла в стеклянной карете вместе с отцом Джоном Спенсером. Длина шлейфа ее платья стоимостью £9 тыс. и декорированного 10 тыс. кусочков перламутра и жемчужин составляла 8 м. После церемонии был дан обед в Букингемском дворце на 120 человек. За $40 тыс. был испечен торт высотой 1,5 м и весом около 100 кг, а также запасной на случай порчи первого Фото: AP Свадьба кронпринца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зайда ан-Нахайяна и принцессы Саламы состоялась в мае 1981 года. Бюджет достигал $44,5 млн. Празднования, на которые в эмират прибыло 20 тыс. гостей, продолжались неделю. Чтобы принять всех, семья кронпринца специально построила стадион за $22 млн. Перед гостями выступали 50 африканских и арабских танцевальных и песенных ансамблей. 34 личных самолета доставили на свадьбу принцев, эмиров, шейхов и послов. Один из певцов, исполнивших для молодоженов специально написанную к торжеству песню, получил в подарок ярко-красный Mercedes Фото: Nousha Salimi / AP Свадьба сербской модели Александры Николич и российского предпринимателя Андрея Мельниченко состоялась 3 сентября 2005 года и обошлась в £3 млн. На тот момент Мельниченко занимал 514-ю строку в списке Forbes. Участница поп-группы Models и основатель МДМ-банка не только расписались в тот день, но и повенчались. Для этого на Лазурном берегу, в Антибе, возвели копию старинной подмосковной часовни, которая понравилась невесте. Для 300 гостей были заказаны самолеты и пятизвездный отель в Каннах, в номерах которого женщин ждали вечерние платья, а мужчин — смокинги от Armani Фото: РИА НОВОСТИ Свадьба принца Уильяма и его давней подруги Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года, венчание прошло в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Торжества обошлись в £20 млн. Австралийская газета Herald Sun оценивала затраты на обеспечение безопасности в £17,5 млн, стоимость цветов — в £437 тыс. Платье невесты, по оценкам, стоило £250 тыс., свадебный торт — £50 тыс. Казначейство ее величества оплатило безопасность и транспорт, остальные расходы легли на королевскую семью и семью Миддлтон Фото: Reuters День свадьбы был объявлен выходным и обошелся британской экономике в сумму от £1,2 млрд до £6 млрд. Поскольку Уильям не является наследным принцем, мероприятие не считалось государственным, и протокол не требовал приглашения глав стран, не входящих в Содружество наций и не являющихся монархиями Фото: APTN / AP Свадьба модели Прии Сачдев и миллионера, бывшего актера, Викрама Чатвала состоялась в феврале 2006 года и обошлась в $20 млн. Свадьба длилась десять дней, мероприятия были подготовлены в трех индийских городах. Иностранным гостям заранее вручили напечатанный на 20 страницах буклет, в котором содержалась информация не только о свадебной программе, но и об истории Индии и традициях сикхской общины, к которой принадлежат Сант Сингх Чатвал и его семья. С 11 по 13 февраля молодожены находились в Мумбаи, 14-го и 15-го — в Удайпуре, где, в частности, были устроены поло на слонах и костюмированный бал в плавучем дворце Mughal Фото: Mustafa Quraishi / AP Актриса Ким Кардашьян и игрок клуба НБА New Jersey Nets Крис Хамфрис поженились 20 августа 2011 года. Свадебные торжества обошлись в $10 млн. До того баскетболист заплатил $2 млн за помолвочное кольцо с бриллиантом в 20,5 карата от Лорейн Шварц. Платье цвета слоновой кости стоимостью $25 тыс. было сшито дизайнером Верой Вонг, на ноги Ким надела туфли от Кристиана Лубутена. Жених был облачен в костюм, изготовленный Ermenegildo Zegna. Диадема невесты обошлась в $2,5 млн, серьги — в $5 млн. 440 гостей, на приглашения которым было потрачены $10 тыс., принимали в шатре, возведенном на территории поместья в Монтесито (штат Калифорния). Его декор, куда входило несколько тысяч белых роз, стоил $2 млн Фото: Evan Agostini, File / AP Свадьба английского футболиста Уэйна Руни и Колин Маклафлин, состоявшаяся в 2008 году, стоила £5 млн. Обручальные кольца стоили £1 млн. В £200 тыс. обошелся наряд Колин Маклафлин от модельера Джорджины Чапман, у которой одеваются Николь Кидман и Пенелопа Крус. Еще £85 тыс. было потрачено невестой на шесть полетов в Нью-Йорк с матерью, где она подбирала и примеряла свадебное платье. Пять самолетов, арендованных за £200 тыс., доставили 64 гостя в итальянский Портофино, где были организованы четырехдневные торжества, в том числе обед на яхте (аренда обошлась в £48 тыс.), костюмированный бал (£100 тыс.) и завтрак с шампанским каждое утро (£50 тыс.) Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 9 В октябре 1991 года состоялась восьмая свадьба актрисы Элизабет Тейлор и ее седьмого мужа, рабочего Ларри Фортенски (за одного из предыдущих супругов, Ричарда Бартона, госпожа Тейлор выходила замуж дважды). Торжество прошло в знаменитом поместье Майкла Джексона Neverland. На свадьбу было потрачено $2,5 млн, а наряд невесты от Valentino стоил $25 тыс. Среди 160 гостей были замечены Лайза Миннелли, Нэнси Рейган и Эдди Мерфи. Впрочем, брак не оказался счастливым: через пять лет пара развелась Фото: Zuma Press/Kommersant Photo Свадьба наследника британского престола принца Чарльза и его избранницы Дианы Спенсер состоялась 29 июля 1981 года. Она обошлась в £30 млн. Церемония прошла в соборе Святого Павла, куда Диана прибыла в стеклянной карете вместе с отцом Джоном Спенсером. Длина шлейфа ее платья стоимостью £9 тыс. и декорированного 10 тыс. кусочков перламутра и жемчужин составляла 8 м. После церемонии был дан обед в Букингемском дворце на 120 человек. За $40 тыс. был испечен торт высотой 1,5 м и весом около 100 кг, а также запасной на случай порчи первого Фото: AP Свадьба кронпринца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зайда ан-Нахайяна и принцессы Саламы состоялась в мае 1981 года. Бюджет достигал $44,5 млн. Празднования, на которые в эмират прибыло 20 тыс. гостей, продолжались неделю. Чтобы принять всех, семья кронпринца специально построила стадион за $22 млн. Перед гостями выступали 50 африканских и арабских танцевальных и песенных ансамблей. 34 личных самолета доставили на свадьбу принцев, эмиров, шейхов и послов. Один из певцов, исполнивших для молодоженов специально написанную к торжеству песню, получил в подарок ярко-красный Mercedes Фото: AP / Nousha Salimi Свадьба сербской модели Александры Николич и российского предпринимателя Андрея Мельниченко состоялась 3 сентября 2005 года и обошлась в £3 млн. На тот момент Мельниченко занимал 514-ю строку в списке Forbes. Участница поп-группы Models и основатель МДМ-банка не только расписались в тот день, но и повенчались. Для этого на Лазурном берегу, в Антибе, возвели копию старинной подмосковной часовни, которая понравилась невесте. Для 300 гостей были заказаны самолеты и пятизвездный отель в Каннах, в номерах которого женщин ждали вечерние платья, а мужчин — смокинги от Armani Фото: РИА НОВОСТИ Свадьба принца Уильяма и его давней подруги Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года, венчание прошло в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Торжества обошлись в £20 млн. Австралийская газета Herald Sun оценивала затраты на обеспечение безопасности в £17,5 млн, стоимость цветов — в £437 тыс. Платье невесты, по оценкам, стоило £250 тыс., свадебный торт — £50 тыс. Казначейство ее величества оплатило безопасность и транспорт, остальные расходы легли на королевскую семью и семью Миддлтон Фото: Reuters День свадьбы был объявлен выходным и обошелся британской экономике в сумму от £1,2 млрд до £6 млрд. Поскольку Уильям не является наследным принцем, мероприятие не считалось государственным, и протокол не требовал приглашения глав стран, не входящих в Содружество наций и не являющихся монархиями Фото: AP / APTN Свадьба модели Прии Сачдев и миллионера, бывшего актера, Викрама Чатвала состоялась в феврале 2006 года и обошлась в $20 млн. Свадьба длилась десять дней, мероприятия были подготовлены в трех индийских городах. Иностранным гостям заранее вручили напечатанный на 20 страницах буклет, в котором содержалась информация не только о свадебной программе, но и об истории Индии и традициях сикхской общины, к которой принадлежат Сант Сингх Чатвал и его семья. С 11 по 13 февраля молодожены находились в Мумбаи, 14-го и 15-го — в Удайпуре, где, в частности, были устроены поло на слонах и костюмированный бал в плавучем дворце Mughal Фото: AP / Mustafa Quraishi Актриса Ким Кардашьян и игрок клуба НБА New Jersey Nets Крис Хамфрис поженились 20 августа 2011 года. Свадебные торжества обошлись в $10 млн. До того баскетболист заплатил $2 млн за помолвочное кольцо с бриллиантом в 20,5 карата от Лорейн Шварц. Платье цвета слоновой кости стоимостью $25 тыс. было сшито дизайнером Верой Вонг, на ноги Ким надела туфли от Кристиана Лубутена. Жених был облачен в костюм, изготовленный Ermenegildo Zegna. Диадема невесты обошлась в $2,5 млн, серьги — в $5 млн. 440 гостей, на приглашения которым было потрачены $10 тыс., принимали в шатре, возведенном на территории поместья в Монтесито (штат Калифорния). Его декор, куда входило несколько тысяч белых роз, стоил $2 млн Фото: AP / Evan Agostini, File Свадьба английского футболиста Уэйна Руни и Колин Маклафлин, состоявшаяся в 2008 году, стоила £5 млн. Обручальные кольца стоили £1 млн. В £200 тыс. обошелся наряд Колин Маклафлин от модельера Джорджины Чапман, у которой одеваются Николь Кидман и Пенелопа Крус. Еще £85 тыс. было потрачено невестой на шесть полетов в Нью-Йорк с матерью, где она подбирала и примеряла свадебное платье. Пять самолетов, арендованных за £200 тыс., доставили 64 гостя в итальянский Портофино, где были организованы четырехдневные торжества, в том числе обед на яхте (аренда обошлась в £48 тыс.), костюмированный бал (£100 тыс.) и завтрак с шампанским каждое утро (£50 тыс.) Фото: Reuters Смотреть Август 1981 года «А во время медового месяца у нас был торжественный ужин в честь президента Садата, а у него на запястье были запонки — две переплетенные буквы “С”, как у Chanel. Я сразу поняла. Точно знала. Поэтому я спросила: “Камилла подарила тебе их, не так ли?” Он ответил: “Да”. Он спросил: “А в чем дело? Это подарок от подруги». И, боже мой, как мы поссорились! Ревность, абсолютная ревность». (Расшифровка аудиозаписи, которую принцесса Диана сделала для своего биографа Эндрю Мортона. Камилла — Камилла Паркер-Боулз, в настоящее время — Камилла, королева Великобритании).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принцесса Диана с 6-месячным принцем Уильямом

Фото: David Caulkin / AP Принцесса Диана с 6-месячным принцем Уильямом

Фото: David Caulkin / AP

Июнь 1982 года «Первый ребенок принца и принцессы Уэльских будет известен как принц Уильям Уэльский… В своеобразном состязании предполагаемых имен Уильям считался вторым фаворитом после Георга, а многие ожидали, что в число имен ребенка войдет также имя его деда, принца Филиппа. Крестными ребенка станут находящийся в изгнании король Греции Константин, дальний родственник королевской семьи, ныне живущий в Великобритании; лорд Ромси, внук лорда Маунтбеттена; сэр Лоренс ван дер Пост, писатель и друг родителей; принцесса Александра; 22-летняя герцогиня Вестминстерская и леди Сьюзен Хасси, фрейлина королевы». (Evening Standard, 28 июня 1982 года).

1984 год «В те месяцы ожидания сердце ей подсказывало, что муж снова видится с Камиллой… Ночные телефонные звонки, отлучки без объяснений и другие мелкие, но существенные перемены в его обычном распорядке дня». (Книга Эндрю Мортона «Диана. Ее истинная история» опубликована в 1992 году. Принцесса Диана тайно помогала Мортону в работе над книгой). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц и принцесса Уэльские покидают больницу св. Марии с новорожденным принцем Гарри

Фото: AP Принц и принцесса Уэльские покидают больницу св. Марии с новорожденным принцем Гарри

Фото: AP Сентябрь 1984 года «Принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, третий в очереди на престол, вчера днем покинул больницу вместе с родителями — всего через 22 часа после появления на свет. Он приступил к своим королевским обязанностям немедленно. Не столько позируя, сколько просто лежа на руках у матери, второй ребенок супругов принял участие в своей первой фотосессии для прессы у больницы святой Марии в лондонском Паддингтоне. Там, чтобы хотя бы мельком увидеть его, собрались целая батарея фотографов с телеобъективами и почти тысяча зрителей… По сообщению Букингемского дворца, принц и принцесса Уэльские будут называть сына Гарри. Букмекеры выбором имени остались довольны: он принес им тысячи фунтов. В компании William Hill, где главным фаворитом считалось имя Георг с коэффициентом 6:4, сообщили, что не приняли ни одной ставки на имя Генри, шансы которого оценивались как 50:1». (The Guardian, 17 сентября 1984 года).

Фотогалерея Свадьбы монарших особ с людьми незнатного происхождения Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 29 января 2000 года принц Лихтенштейна Максимилиан обвенчался с уроженкой Панамы Анжелой Браун. На момент свадьбы ей было 43 года, а принцу — 32. Известно, что в биографии будущей принцессы имел место роман с наркоторговцем. Принцесса Анжела — первая темнокожая женщина, ставшая супругой европейского монарха Фото: Stephen Chernin / AP 25 августа 2001 года наследный принц Норвегии Хокон женился на Метте-Марит Тьессем Хойби, с которой познакомился на музыкальном фестивале. Бракосочетанию предшествовал большой скандал в монаршем семействе. Будущую «принцессу Севера» королевская чета восприняла в штыки: Метте-Марит была студенткой и подрабатывала барменом. Кроме того, у девушки уже был ребенок, отец которого сидел в тюрьме и был ранее неоднократно судим. Принц пригрозил, что отречется от престола, если родители не пойдут ему навстречу. После этого ее приняли в королевскую семью Фото: Reuters 2 февраля 2002 года наследник голландской короны Виллем-Александр женился на Максиме Соррегьета. За год до свадьбы она оставила карьеру банковского управляющего. Будущая королева родилась в Буэнос-Айресе и была дочерью Хорхе Соррегьета, экс-министра сельского хозяйства правительства аргентинского диктатора Виделы. По законам Нидерландов наследный принц должен был получить одобрение парламента, прежде чем вести избранницу под венец. Разрешение было получено. 30 апреля 2013 года Виллем-Александр взошел на престол, и Максима стала королевой-консорт Нидерландов Фото: Christian Charisius / Pool / Reuters 24 мая 2002 года старшая сестра наследника норвежской короны принца Хокона Марта-Луиза вышла замуж за начинающего писателя Ари Бена. В августе 2016 года пара подала на развод, бракоразводный процесс стал первым для монаршей семьи в современной истории Норвегии Фото: Lise Aserud / Scanpix / Pool / Reuters 12 апреля 2003 года состоялась свадьба принца Бельгии Лорана и Клэр Луиз Комбс. По профессии принцесса Клэр — землемер. Родители принца Лорана, король Альберт II и королева Паола, довольно долго тянули с благословением мезальянса, но рассудив, что корона все равно достанется их старшему сыну Филиппу, разрешили Клэр и Лорану пожениться Фото: Virginia Mayo / AP 24 апреля 2004 года брачный скандал разгорелся в голландской королевской семье — принц Фризо Оранско-Нассауский женился на Мейбл Виссе-Смит. Чтобы вступить в брак принцу пришлось отказаться от претензий на престол. Ранее парламент страны не одобрил кандидатуру его невесты на том основании, что в 1980-е годы Мейбл была близкой подругой одного крупного мафиози. Со своей супругой принц Йохан прожил до своей смерти в 2013 году Фото: Reuters 22 мая 2004 года неравный брак заключил наследник испанской короны кронпринц Филипе. Ныне правящий монарх Филипп VI взял в жены журналистку Летицию Орес Рокасолано, за плечами которой был неудачный брак со школьным учителем литературы. Королевскую семью не особо смутил этот факт, да и католическая церковь была не против — первая свадьба Летиции обошлась без венчания. Сам будущий король признавался, что влюбился в красавицу-телеведущую с первого взгляда Фото: Reuters 15 ноября 2005 года дочь императора Японии принцесса Саяко стала женой чиновника из управления городского планирования Токио Йосики Куроды. Ради возлюбленного принцессе Саяко пришлось сменить привычный уклад жизни — по законам Японии после свадьбы она уже не могла считаться частью императорской семьи. В интервью бывшая принцесса признавалась, что незадолго до свадьбы научилась водить машину и прошла курсы домоводства Фото: Kaku Kurita / Pool / Reuters 19 января 2010 года наследная принцесса Швеции Виктория стала супругой своего тренера по фитнесу Даниэля Вестлинга, с которым состояла в отношениях на протяжении восьми лет Фото: Reuters 29 апреля 2011 года в Лондоне в Вестминстерском аббатстве внук королевы Елизаветы II принц Уильям обвенчался со своей возлюбленной Кейт Миддлтон, с которой познакомился во время учебы в университете. Сейчас у герцога и герцогини Кембрижских трое детей Фото: Reuters 1 июля 2011 года состоялась свадьба правящего князя Монако Альбера II и Шарлен Уиттсток, бывшей пловчихи из ЮАР. Отец будущей княгини Монако был менеджером по продажам, мать — дайвером и тренером по плаванию. Впервые будущие супруги встретились на соревнованиях по плаванию в 2000 году. Их помолвка состоялась 23 июня 2011 года Фото: Reuters 19 мая 2018 года состоялась свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Отношения пары начались в 2016 году. Будущая герцогиня Сассекская в 2011-2013 годах уже была замужем — за режиссером Тревором Энгельсоном. В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские объявили, что отказываются от исполнения обязанностей членов британской королевской семьи. Это событие получило название «Мегсит» Фото: Toby Melville / Reuters 26 октября 2021 года японская принцесса Мако вышла замуж за Кея Комуро, с которым они встречались несколько лет. Предполагается, что пара переедет в США, где муж принцессы работает в юридической фирме. Сама принцесса лишилась статуса члена императорской семьи Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 13 29 января 2000 года принц Лихтенштейна Максимилиан обвенчался с уроженкой Панамы Анжелой Браун. На момент свадьбы ей было 43 года, а принцу — 32. Известно, что в биографии будущей принцессы имел место роман с наркоторговцем. Принцесса Анжела — первая темнокожая женщина, ставшая супругой европейского монарха Фото: AP / Stephen Chernin 25 августа 2001 года наследный принц Норвегии Хокон женился на Метте-Марит Тьессем Хойби, с которой познакомился на музыкальном фестивале. Бракосочетанию предшествовал большой скандал в монаршем семействе. Будущую «принцессу Севера» королевская чета восприняла в штыки: Метте-Марит была студенткой и подрабатывала барменом. Кроме того, у девушки уже был ребенок, отец которого сидел в тюрьме и был ранее неоднократно судим. Принц пригрозил, что отречется от престола, если родители не пойдут ему навстречу. После этого ее приняли в королевскую семью Фото: Reuters 2 февраля 2002 года наследник голландской короны Виллем-Александр женился на Максиме Соррегьета. За год до свадьбы она оставила карьеру банковского управляющего. Будущая королева родилась в Буэнос-Айресе и была дочерью Хорхе Соррегьета, экс-министра сельского хозяйства правительства аргентинского диктатора Виделы. По законам Нидерландов наследный принц должен был получить одобрение парламента, прежде чем вести избранницу под венец. Разрешение было получено. 30 апреля 2013 года Виллем-Александр взошел на престол, и Максима стала королевой-консорт Нидерландов Фото: Reuters / Christian Charisius / Pool 24 мая 2002 года старшая сестра наследника норвежской короны принца Хокона Марта-Луиза вышла замуж за начинающего писателя Ари Бена. В августе 2016 года пара подала на развод, бракоразводный процесс стал первым для монаршей семьи в современной истории Норвегии Фото: Reuters / Lise Aserud / Scanpix / Pool 12 апреля 2003 года состоялась свадьба принца Бельгии Лорана и Клэр Луиз Комбс. По профессии принцесса Клэр — землемер. Родители принца Лорана, король Альберт II и королева Паола, довольно долго тянули с благословением мезальянса, но рассудив, что корона все равно достанется их старшему сыну Филиппу, разрешили Клэр и Лорану пожениться Фото: AP / Virginia Mayo 24 апреля 2004 года брачный скандал разгорелся в голландской королевской семье — принц Фризо Оранско-Нассауский женился на Мейбл Виссе-Смит. Чтобы вступить в брак принцу пришлось отказаться от претензий на престол. Ранее парламент страны не одобрил кандидатуру его невесты на том основании, что в 1980-е годы Мейбл была близкой подругой одного крупного мафиози. Со своей супругой принц Йохан прожил до своей смерти в 2013 году Фото: Reuters 22 мая 2004 года неравный брак заключил наследник испанской короны кронпринц Филипе. Ныне правящий монарх Филипп VI взял в жены журналистку Летицию Орес Рокасолано, за плечами которой был неудачный брак со школьным учителем литературы. Королевскую семью не особо смутил этот факт, да и католическая церковь была не против — первая свадьба Летиции обошлась без венчания. Сам будущий король признавался, что влюбился в красавицу-телеведущую с первого взгляда Фото: Reuters 15 ноября 2005 года дочь императора Японии принцесса Саяко стала женой чиновника из управления городского планирования Токио Йосики Куроды. Ради возлюбленного принцессе Саяко пришлось сменить привычный уклад жизни — по законам Японии после свадьбы она уже не могла считаться частью императорской семьи. В интервью бывшая принцесса признавалась, что незадолго до свадьбы научилась водить машину и прошла курсы домоводства Фото: Reuters / Kaku Kurita / Pool 19 января 2010 года наследная принцесса Швеции Виктория стала супругой своего тренера по фитнесу Даниэля Вестлинга, с которым состояла в отношениях на протяжении восьми лет Фото: Reuters 29 апреля 2011 года в Лондоне в Вестминстерском аббатстве внук королевы Елизаветы II принц Уильям обвенчался со своей возлюбленной Кейт Миддлтон, с которой познакомился во время учебы в университете. Сейчас у герцога и герцогини Кембрижских трое детей Фото: Reuters 1 июля 2011 года состоялась свадьба правящего князя Монако Альбера II и Шарлен Уиттсток, бывшей пловчихи из ЮАР. Отец будущей княгини Монако был менеджером по продажам, мать — дайвером и тренером по плаванию. Впервые будущие супруги встретились на соревнованиях по плаванию в 2000 году. Их помолвка состоялась 23 июня 2011 года Фото: Reuters 19 мая 2018 года состоялась свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Отношения пары начались в 2016 году. Будущая герцогиня Сассекская в 2011-2013 годах уже была замужем — за режиссером Тревором Энгельсоном. В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские объявили, что отказываются от исполнения обязанностей членов британской королевской семьи. Это событие получило название «Мегсит» Фото: Toby Melville / Reuters 26 октября 2021 года японская принцесса Мако вышла замуж за Кея Комуро, с которым они встречались несколько лет. Предполагается, что пара переедет в США, где муж принцессы работает в юридической фирме. Сама принцесса лишилась статуса члена императорской семьи Фото: Reuters Смотреть

Август 1985 года «Пока она угрюмо наблюдала за мужем, лососевый крючок после чьего-то неосторожного заброса впился ей в веко. По рации вызвали личную охрану, чтобы отвезти Диану обратно в дом. За рулем машины был Маннаки. Маннаки, а не ее муж утешал ее». (Книга Тины Браун «The Diana Chronicles» опубликована в 2007 году. Описанный в книге эпизод относится к августу 1985-го, когда члены королевской семьи пребывали в Шотландии. Барри Маннаки — телохранитель принцессы Дианы. В 1987 году он погиб в автокатастрофе).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принцесса Диана с телохранителем Барри Маннаки

Фото: PA / AP Принцесса Диана с телохранителем Барри Маннаки

Фото: PA / AP

Лето 1986 года «Кинг: Вы любили ее? Хьюитт: Да, очень сильно. Кинг: Если бы она ушла от Чарльза, вы бы на ней женились? Это была такая любовь? Глубокая? Хьюитт: Да, она была глубокой и много для меня значившей… но после этого произошло так много всего. Трудно сказать. На каком-то этапе, я полагаю, такая возможность всегда существовала. Кинг: Как долго длились ваши отношения? Хьюитт: Пять лет». (Интервью Джеймса Хьюитта Ларри Кингу. Программа CNN Larry King Live с этим интервью вышла в эфир 8 января 2003 года. Хьюитт датировал свои отношения с принцессой Дианой 1986–1991 годами).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч по конному поло в The Royal County of Berkshire Polo Club 16 июля 1991 года. В красной футболке с номером 3 — принц Чарльз. В белой футболке с номером 2 — майор Джеймс Хьюитт

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Матч по конному поло в The Royal County of Berkshire Polo Club 16 июля 1991 года. В красной футболке с номером 3 — принц Чарльз. В белой футболке с номером 2 — майор Джеймс Хьюитт

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Июнь 1987 года «Независимая принцесса Уэльская в сопровождении двух фрейлин и сына принцессы Маргарет, виконта Линли, не могла удержаться от того, чтобы притопывать в такт на концерте Дэвида Боуи на стадионе “Уэмбли”. А любящий оперу принц Чарльз остался дома. Как бунтарка и тусовщица принцесса Маргарет прожила королевскую жизнь Диана, одетая в черный атласный жакет и обтягивающие кожаные брюки, сияла улыбкой, глядя на звезды, когда она и ее спутники прибыли на субботний вечерний концерт. Среди тех, кто вышел ее приветствовать, были Мик Джаггер, жена Боба Гелдофа Пола Йейтс и группа Spandau Ballet». (Daily Mirror, 22 июня 1987 года. На фото, сопровождавшем статью, принцесса Диана была изображена в компании двух мужчин. Но подписано было имя только одного из них — виконта Линли. Вторым был Дэвид Уотерхауз). Июнь 1987 года «Сегодня вечером в светском Лондоне лишь одна главная тема для разговоров. Ведет ли себя Диана неподобающим образом? Сердится ли Чарльз?.. Заслуживающие доверия источники сообщают, что принцесса Уэльская на свадьбе маркиза Вустера танцевала до рассвета с Филипом Данном, которого описывают как 28-летнего завидного холостяка, отдаленно похожего на Супермена… Все сводится к одному взрывоопасному намеку: будто принцесса Уэльская, будущая королева-консорт, состоит в романтической связи с другим мужчиной. Нет ни малейших доказательств того, что это правда». (Evening Standard, 23 июня 1987 года).

Фотогалерея Королева людских сердец Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1 июля 1961 года в графстве Норфолк в аристократической семье родилась Диана Фрэнсис Спенсер. В 1967 году родители развелись, Диана вместе с сестрами и братьями осталась под опекой отца. Она получила домашнее начальное образование, затем училась в школе в Риддлсуорт-Холл и в привилегированной школе для девочек в Уэст-Хит. Затем работала помощницей воспитателя в детском саду. В 1977 году познакомилась с наследником престола Великобритании Чарльзом, принцем Уэльским. Спустя четыре года состоялась церемония бракосочетания Фото: Mal Langsdon / Reuters Первая официальная поездка принца Чарльза и его молодой супруги по стране запомнилась британцам прежде всего тем, что именно тогда Диана получила звание «Свобода города Кардиффа». В благодарность за оказанную ей честь она произнесла свою первую публичную речь, часть которой была на уэльском диалекте Фото: Ulli Michel / Reuters В браке с принцем Чарльзом у леди Дианы родилось двое сыновей — Уильям (1982) и Гарри (1984). В тот день, когда она вышла из роддома с новорожденным принцем Гарри на руках, журналисты назвали ее «идеалом материнства» Фото: Roy Letkey / Reuters К началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились в частности из-за продолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса долго пыталась сохранить этот брак: «Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе — в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления». Когда она решила попросить помощи у Елизаветы II, та, выслушав невестку, посоветовала ей смириться. «Чарльз неисправим!» — сказала тогда королева Фото: Reuters В 1992 году премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил о решении принца и принцессы Уэльских расстаться. Годом позже в одном из интервью принц Чарльз признался ведущему Джонатану Димблби, что был неверен Диане. В ответ на это принцесса объявила о временном прекращении публичной деятельности, так как ей требовалась «передышка». Вскоре королева рекомендовала паре развестись Фото: Reuters В декабре 1994 года Диана обратилась к публике: «Надеюсь, что вы поймете меня и дадите время для передышки, в которой я так нуждалась в последние годы. Ваша доброта и благорасположение ко мне помогли пережить самые тяжелые периоды в моей жизни, ваша забота и любовь всегда облегчали мой путь. И потому я благодарю вас от всего сердца». 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись. Диана была лишена права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской Фото: Reuters После развода Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, в частности была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин. Известно, что премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривал кандидатуру Дианы на пост официального посла доброй воли Великобритании. В 1995 году принцесса побывала с кратким визитом в Москве, где посетила Тушинскую детскую больницу и начальную общеобразовательную школу №751

На фото: с матерью Терезой в 1992 году Фото: Reuters В июне 1997 года в прессе появились слухи о том, что Диана начала встречаться с кинопродюсером Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Этот факт не подтвердил ни один из близких Диане людей. Однако позже Мохаммед аль-Файед на суде заявил о причастности британских спецслужб и королевской семьи к гибели Дианы и его сына. Выступая с показаниями по этому делу в Королевском суде Лондона, аль-Файед сказал, что Диана лично сообщила ему по телефону о своей беременности и помолвке с Доди аль-Файедом. Именно это, как утверждает египетский бизнесмен, и стало причиной аварии, организованной британскими спецслужбами при содействии французских коллег Фото: Reuters 31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором находились принцесса Диана и кинопродюсер Доди аль-Файед, попал в катастрофу. Доди аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана была доставлена в больницу, где позже умерла. Существует несколько версий причин катастрофы: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на скорости от преследований папарацци, а также различные теории заговора. Единственный, кто выжил в этой аварии — телохранитель Тревор Рис-Джонс — не помнит событий Фото: Reuters Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел (на фото) стал центром внимания британской прессы, когда после смерти леди Ди был обвинен в краже ее вещей. В ответ на предъявленные обвинения дворецкий начал рассказывать подробности личной жизни королевской семьи. В частности, именно после его откровений одной из причин аварии стала называться теория заговора. В одном из интервью он рассказал, что в приватной беседе с ним Елизавета II выразила обеспокоенность по поводу отношений принцессы с Доди аль-Файедом и заявила о том, что это пора прекратить Фото: Luke MacGregor / Reuters Накануне похорон королева Елизавета обратилась к англичанам в прямом телеэфире. Она говорила о горе королевской семьи, потерявшей Диану, назвав ее «исключительным и одаренным человеком»: «Она и в добрые, и в трудные времена не теряла оптимизма и улыбки, никогда не уставала вдохновлять других людей своим теплом и добротой» Фото: Reuters Принцесса Диана была похоронена 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове посреди озера. По приказу принца Чарльза гроб леди Ди был накрыт штандартом — это привилегированная почесть, воздаваемая только членам королевской семьи. В день похорон была объявлена минута молчания во всем мире Фото: Reuters Смерть принцессы Дианы сильно потрясла англичан. Тысячи человек ежедневно приходили на площадь у Букингемского дворца, чтобы возложить цветы, зажечь поминальную свечу и написать несколько строк в книгу соболезнования. Прощание с Дианой длилось 10 дней. По данным опроса, проведенного в 2002 году BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории Фото: Reuters О Диане написано много книг, в том числе по воспоминаниям ее друзей и близких. Снято множество игровых и документальных фильмов. Для многих музыкантов жизнь и смерть Дианы стали поводом для вдохновения: Элтон Джон посвятил принцессе Диане песню Candle in the Wind 1997 (ремейк оригинальной песни 1973 года, посвященной Мэрилин Монро). К 10-летию со дня гибели Дианы был снят фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже». В 2006 году был снят биографический фильм «Королева», в котором описывается жизнь британской королевской семьи сразу после гибели принцессы Дианы Фото: Reuters 1 июля 2021 года, к 60-летию со дня рождения принцессы, в саду Кенсингтонского дворца был открыт памятник, изображающий Диану и двух детей — мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Дворец оставался резиденцией принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели Фото: Dominic Lipinski / Pool Photo / AP В том же 2021 году состоялась премьера биографической драмы «Спенсер», которая рассказывает о решении принцессы Дианы расторгнуть брак с принцем Чарльзом и покинуть королевскую семью. Главную роль исполнила Кристен Стюарт Фото: First Look Media Следующая фотография 1 / 16 1 июля 1961 года в графстве Норфолк в аристократической семье родилась Диана Фрэнсис Спенсер. В 1967 году родители развелись, Диана вместе с сестрами и братьями осталась под опекой отца. Она получила домашнее начальное образование, затем училась в школе в Риддлсуорт-Холл и в привилегированной школе для девочек в Уэст-Хит. Затем работала помощницей воспитателя в детском саду. В 1977 году познакомилась с наследником престола Великобритании Чарльзом, принцем Уэльским. Спустя четыре года состоялась церемония бракосочетания Фото: Mal Langsdon / Reuters Первая официальная поездка принца Чарльза и его молодой супруги по стране запомнилась британцам прежде всего тем, что именно тогда Диана получила звание «Свобода города Кардиффа». В благодарность за оказанную ей честь она произнесла свою первую публичную речь, часть которой была на уэльском диалекте Фото: Ulli Michel / Reuters В браке с принцем Чарльзом у леди Дианы родилось двое сыновей — Уильям (1982) и Гарри (1984). В тот день, когда она вышла из роддома с новорожденным принцем Гарри на руках, журналисты назвали ее «идеалом материнства» Фото: Roy Letkey / Reuters К началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились в частности из-за продолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса долго пыталась сохранить этот брак: «Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе — в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления». Когда она решила попросить помощи у Елизаветы II, та, выслушав невестку, посоветовала ей смириться. «Чарльз неисправим!» — сказала тогда королева Фото: Reuters В 1992 году премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил о решении принца и принцессы Уэльских расстаться. Годом позже в одном из интервью принц Чарльз признался ведущему Джонатану Димблби, что был неверен Диане. В ответ на это принцесса объявила о временном прекращении публичной деятельности, так как ей требовалась «передышка». Вскоре королева рекомендовала паре развестись Фото: Reuters В декабре 1994 года Диана обратилась к публике: «Надеюсь, что вы поймете меня и дадите время для передышки, в которой я так нуждалась в последние годы. Ваша доброта и благорасположение ко мне помогли пережить самые тяжелые периоды в моей жизни, ваша забота и любовь всегда облегчали мой путь. И потому я благодарю вас от всего сердца». 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись. Диана была лишена права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской Фото: Reuters После развода Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, в частности была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин. Известно, что премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривал кандидатуру Дианы на пост официального посла доброй воли Великобритании. В 1995 году принцесса побывала с кратким визитом в Москве, где посетила Тушинскую детскую больницу и начальную общеобразовательную школу №751

На фото: с матерью Терезой в 1992 году Фото: Reuters В июне 1997 года в прессе появились слухи о том, что Диана начала встречаться с кинопродюсером Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Этот факт не подтвердил ни один из близких Диане людей. Однако позже Мохаммед аль-Файед на суде заявил о причастности британских спецслужб и королевской семьи к гибели Дианы и его сына. Выступая с показаниями по этому делу в Королевском суде Лондона, аль-Файед сказал, что Диана лично сообщила ему по телефону о своей беременности и помолвке с Доди аль-Файедом. Именно это, как утверждает египетский бизнесмен, и стало причиной аварии, организованной британскими спецслужбами при содействии французских коллег Фото: Reuters 31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором находились принцесса Диана и кинопродюсер Доди аль-Файед, попал в катастрофу. Доди аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана была доставлена в больницу, где позже умерла. Существует несколько версий причин катастрофы: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на скорости от преследований папарацци, а также различные теории заговора. Единственный, кто выжил в этой аварии — телохранитель Тревор Рис-Джонс — не помнит событий Фото: Reuters Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел (на фото) стал центром внимания британской прессы, когда после смерти леди Ди был обвинен в краже ее вещей. В ответ на предъявленные обвинения дворецкий начал рассказывать подробности личной жизни королевской семьи. В частности, именно после его откровений одной из причин аварии стала называться теория заговора. В одном из интервью он рассказал, что в приватной беседе с ним Елизавета II выразила обеспокоенность по поводу отношений принцессы с Доди аль-Файедом и заявила о том, что это пора прекратить Фото: Luke MacGregor / Reuters Накануне похорон королева Елизавета обратилась к англичанам в прямом телеэфире. Она говорила о горе королевской семьи, потерявшей Диану, назвав ее «исключительным и одаренным человеком»: «Она и в добрые, и в трудные времена не теряла оптимизма и улыбки, никогда не уставала вдохновлять других людей своим теплом и добротой» Фото: Reuters Принцесса Диана была похоронена 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове посреди озера. По приказу принца Чарльза гроб леди Ди был накрыт штандартом — это привилегированная почесть, воздаваемая только членам королевской семьи. В день похорон была объявлена минута молчания во всем мире Фото: Reuters Смерть принцессы Дианы сильно потрясла англичан. Тысячи человек ежедневно приходили на площадь у Букингемского дворца, чтобы возложить цветы, зажечь поминальную свечу и написать несколько строк в книгу соболезнования. Прощание с Дианой длилось 10 дней. По данным опроса, проведенного в 2002 году BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории Фото: Reuters О Диане написано много книг, в том числе по воспоминаниям ее друзей и близких. Снято множество игровых и документальных фильмов. Для многих музыкантов жизнь и смерть Дианы стали поводом для вдохновения: Элтон Джон посвятил принцессе Диане песню Candle in the Wind 1997 (ремейк оригинальной песни 1973 года, посвященной Мэрилин Монро). К 10-летию со дня гибели Дианы был снят фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже». В 2006 году был снят биографический фильм «Королева», в котором описывается жизнь британской королевской семьи сразу после гибели принцессы Дианы Фото: Reuters 1 июля 2021 года, к 60-летию со дня рождения принцессы, в саду Кенсингтонского дворца был открыт памятник, изображающий Диану и двух детей — мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Дворец оставался резиденцией принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели Фото: Dominic Lipinski / Pool Photo / AP В том же 2021 году состоялась премьера биографической драмы «Спенсер», которая рассказывает о решении принцессы Дианы расторгнуть брак с принцем Чарльзом и покинуть королевскую семью. Главную роль исполнила Кристен Стюарт Фото: First Look Media Смотреть

Февраль 1989 года «Я сказала Камилле: “Может, присядем?” Мы сели, и, хотя я ее ужасно боялась, я сказала: “Камилла, я просто хочу, чтобы ты понимала: я точно знаю, что происходит”. Она сказала: “Я не знаю, о чем ты говоришь!” А я сказала: «Я знаю, что происходит между тобой и Чарльзом, и я просто хочу, чтобы ты это знала”.А она сказала: “О, это не какая-то секретная операция”. Я сказала: “Думаю, что она”. Я была не так напориста, как хотелось бы, но, по крайней мере, я начала разговор… Она сказала мне: “У тебя есть все, что только хочешь. Все мужчины мира влюбляются в тебя, и у тебя двое прекрасных детей. Чего еще можно желать?” Тогда я ответила: “Я хочу своего мужа”». (Расшифровка аудиозаписи, которую принцесса Диана сделала для своего биографа Эндрю Мортона).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Гилби

Фото: Bryn Colton / Getty Images Джеймс Гилби

Фото: Bryn Colton / Getty Images

Декабрь 1989 года «Чарльз: Ой, перестань! Я хочу ощупывать тебя, всю тебя, вверх и вниз, внутри и снаружи... Камилла. Ох... Чарльз: А как же я? Проблема в том, что ты мне нужна несколько раз в неделю. Камилла: Ммм. Ты мне тоже. Ты мне нужен всю неделю. Все время. Чарльз: О Боже. Я просто буду жить в твоих брюках или чем-то в этом роде. Так будет намного проще! Камилла (смеется): Во что ты превратишься, в трусики? (Оба смеются.) О, ты вернешься в виде трусиков. Чарльз: Или, не дай бог, в тампон. Вот уж невезение! (Смеется.) Камилла: Ты полный идиот! (Смеется.) О, какая чудесная идея. Чарльз: Мне не повезло, меня швырнули в унитаз, и я буду бесконечно кружиться на поверхности, никогда не опускаясь! Камилла (смеется). О, Боже! Чарльз: Пока не прибудет следующий. Камилла: О, может быть, ты мог бы просто вернуться в виде коробки? Чарльз: Какой коробки? Камилла: Коробки тампонов, чтобы ты мог продолжать. Чарльз: Это правда. Камилла: Повторяешь. (Смеется.) О, Боже. О, я просто хочу тебя сейчас. Чарльз: Правда? Камилла: Ммм… Чарльз: Я тоже». (Расшифровка телефонного разговора между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз 17 декабря 1989 года. Кто именно передал запись прессе — достоверно не установлено. Среди версий — какой-то радиолюбитель. Слухи о причастности спецслужб MI5 или GCHQ британские власти категорически отрицали. Текст разговора был опубликован австралийским журналом New Idea 13 января 1993 года, после чего его перепечатали британские таблоиды. Медийный скандал получил названия «Камиллагейт» и «Тампонгейт»). Фотогалерея Как сложилась судьба Карла III Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Лондоне во время правления своего деда Георга VI и спустя год после свадьбы родителей — принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена. По отцу он считается прапраправнуком российского императора Николая I На фото: с младшей сестрой принцессой Анной Фото: AP Чарльз стал наследником престола в возрасте трех лет, когда в 1952 году после смерти Георга VI корона перешла его матери Елизавете II. Спустя шесть лет он получил официальный титул принца Уэльского. В 1967 году будущий король поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию и антропологию, а затем историю. В 1970-м получил диплом бакалавра и в том же году начал участвовать в заседаниях Палаты лордов и кабинета министров Фото: AP В 1971–1976 годах принц Чарльз находился на воинской службе, во время которой обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года был назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании Фото: Reuters Еще в 1970 году в Виндзоре во время игры в поло Чарльз познакомился с Камиллой Розмари Шанд. У них завязалась тесная дружба, однако ее кандидатура в качестве невесты наследника престола не устраивала королеву. В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м принц Уэльский женился на Диане Спенсер (на фото), происходившей из английского аристократического рода Фото: AP Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут Фото: Reuters В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям (справа), 15 сентября 1984 года — Гарри (в центре) Фото: Reuters Будучи наследником престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С 2018-го был преемником королевы на посту главы организации Фото: Reuters Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах. По информации СМИ, его отношения с президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского На фото: с тогдашним первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в 1994 году Фото: Reuters В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской Фото: Alastair Grant, Pool / AP «Нечто столь любопытное, как монархия, не выживет, если не принимать во внимание отношение людей. В конце концов, если люди этого не хотят, у них этого не будет» На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане) Фото: TIM GRAHAM / POOL / AFP 21 апреля 2011 года принц Чарльз стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании Фото: Reuters С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии Фото: Reuters В знак заслуг монаршей особы в области охраны природы в 2012 году в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi Фото: Reuters 22 июля 2013 года Чарльз впервые стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков Фото: Reuters Монарх активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP Среди его увлечений — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, живопись, философия, садоводство и пчеловодство. В 2017 году Чарльз выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP Согласно опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей Фото: Alberto Pezzali / AP Всего в статусе наследного принца он пребывал 70 лет. 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась, а Чарльз стал королем Великобритании. Новый монарх взял имя Карл III Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года Фото: Petr David Josek / AP Следующая фотография 1 / 19 Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Лондоне во время правления своего деда Георга VI и спустя год после свадьбы родителей — принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена. По отцу он считается прапраправнуком российского императора Николая I На фото: с младшей сестрой принцессой Анной Фото: AP Чарльз стал наследником престола в возрасте трех лет, когда в 1952 году после смерти Георга VI корона перешла его матери Елизавете II. Спустя шесть лет он получил официальный титул принца Уэльского. В 1967 году будущий король поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию и антропологию, а затем историю. В 1970-м получил диплом бакалавра и в том же году начал участвовать в заседаниях Палаты лордов и кабинета министров Фото: AP В 1971–1976 годах принц Чарльз находился на воинской службе, во время которой обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года был назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании Фото: Reuters Еще в 1970 году в Виндзоре во время игры в поло Чарльз познакомился с Камиллой Розмари Шанд. У них завязалась тесная дружба, однако ее кандидатура в качестве невесты наследника престола не устраивала королеву. В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м принц Уэльский женился на Диане Спенсер (на фото), происходившей из английского аристократического рода Фото: AP Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут Фото: Reuters В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям (справа), 15 сентября 1984 года — Гарри (в центре) Фото: Reuters Будучи наследником престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С 2018-го был преемником королевы на посту главы организации Фото: Reuters Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах. По информации СМИ, его отношения с президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского На фото: с тогдашним первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в 1994 году Фото: Reuters В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской Фото: AP / Alastair Grant, Pool «Нечто столь любопытное, как монархия, не выживет, если не принимать во внимание отношение людей. В конце концов, если люди этого не хотят, у них этого не будет» На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане) Фото: TIM GRAHAM / POOL / AFP 21 апреля 2011 года принц Чарльз стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании Фото: Reuters С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии Фото: Reuters В знак заслуг монаршей особы в области охраны природы в 2012 году в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi Фото: Reuters 22 июля 2013 года Чарльз впервые стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков Фото: Reuters Монарх активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP Среди его увлечений — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, живопись, философия, садоводство и пчеловодство. В 2017 году Чарльз выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP Согласно опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей Фото: Alberto Pezzali / AP Всего в статусе наследного принца он пребывал 70 лет. 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась, а Чарльз стал королем Великобритании. Новый монарх взял имя Карл III Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года Фото: Petr David Josek / AP Смотреть Декабрь 1989 года «Гилби: Дорогая, этого не произойдет, ясно? Диана: Да. Гилби: Не думай так. Этого не произойдет, дорогая. Ты не забеременеешь. Диана: Я сегодня смотрела “Жители Ист-Энда”. У одной из главных героинь родился ребенок. Все думали, что от ее мужа, а оказалось, что от другого мужчины… Гилби: Сквиджи, поцелуй меня. (Звуки поцелуев между ним и ею.) О, Боже, это чудесно, правда, это чувство. Тебе нравится? Диана: Обожаю! Гилби: Ммммм!! Диана: Обожаю!!! Гилби: Ты его сегодня вообще видела, кроме как за обедом? Диана: Видела. Мы ходили пить чай. Это все так тяжело, так сложно. Он превращает мою жизнь в настоящую пытку, я так понимаю». (Расшифровка телефонного разговора принцессы Дианы с Джеймсом Гилби, наследником компании Gilbey’s Gin, якобы перехваченного 70-летним радиолюбителем Сайрилом Ринаном. Гилби говорил по мобильному телефону. Отрывки разговора впервые опубликовала американская газета National Enquirer 20 августа 1992 года. Несколько дней спустя сокращенную версию разговора опубликовала газета The Sun. Разразился скандал под названием «Сквиджигейт». Squidgy можно перевести на русский как «мягкий, влажный, легко меняющий форму при нажатии». «Жители Ист-Энда» — британский телесериал).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Мортон на фоне части тиража его книги «Диана. Ее истинная история»

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Эндрю Мортон на фоне части тиража его книги «Диана. Ее истинная история»

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Июнь 1992 года «Скандальная новая книга о браке принцессы Дианы все-таки будет продаваться в супермаркетах, как стало известно вчера вечером… Супермаркеты Asda организовали срочные поставки книги Эндрю Мортона Diana “Her True Story” стоимостью £14,99». (Daily Mirror, 4 июня 1992 года). Август 1992 года «Королевская семья оказалась втянута в новый кризис из-за широкого распространения таинственной “любовной записи”, связанной с принцессой Уэльской. Как женятся монархи На записи женщина жалуется, что ее муж “превращает мою жизнь в пытку”, а мужчина называет ее “сквиджи” и неоднократно говорит ей: “Я тебя люблю”. Утверждается, что пара разговаривала по мобильным телефонам в канун Нового года 1989-го. Источники во дворце, оказавшиеся в крайне затруднительном положении, предположительно действуя по прямому указанию королевы, а также принца и принцессы Уэльских, находившихся в Балморале, с возмущением настаивали: “Эта запись — абсолютная подделка, часть грязной и злонамеренной кампании по очернению”». (Evening Standard, 24 августа 1992 года).

Сентябрь 1992 года — декабрь 1993-го «Я расскажу вам об одной из самых больших влюбленностей в моей жизни, о которой мне нелегко говорить. Когда мне было 24 или 25, я глубоко влюбилась в человека, который работал в этом окружении. И он был лучшим другом, который у меня когда-либо был. Я постоянно ходила туда-сюда, пытаясь его увидеть. Я просто, знаете ли, не скрывала своих чувств и была счастлива только тогда, когда он был рядом… Я все это время вела себя c ним как маленькая девочка. Я была бы счастлива отказаться от всего… просто сбежать и жить с ним. Можете себе представить? Он все время говорил, что тоже считает это хорошей идеей. Было очень тяжело. Люди в этом доме ревнивые и стервозные, и в конце концов ему пришлось уйти. Все выяснилось, и его выгнали. Чарльз сказал мне: “Он погиб, разбился на мотоцикле”. Я должна сказать, что это был самый сильный удар в моей жизни. Это было просто убийственно. А Чарльз, хотя и знал, но у него не было доказательств, он просто набросился на меня, и я ничего не могла поделать… Думаю, его убили. Но… Мы никогда этого не узнаем. Мне снились очень тревожные сны о нем… Я выяснила, где он похоронен, и отправилась туда, чтобы положить цветы на его могилу. И в тот день, когда я это сделала, сны прекратились. Странно, правда?.. Мне не следовало играть с огнем, а я сыграла. Я очень сильно обожглась». (В 1992–1993 годах преподаватель сценической речи Питер Сеттелен записывал разговоры с принцессой Дианой на видео. После гибели Дианы записи оказались у ее бывшего дворецкого Пола Баррелла. В 2001-м полиция изъяла их при обыске его дома. После многолетнего спора о праве собственности в сентябре 2004 года кассеты вернули Питеру Сеттелену, и он продал телеканалу NBC право на показ части записей. Они были показаны в двух выпусках новостной программы Dateline NBC в ноябре и декабре 2004 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камилла Паркер-Боулз

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Камилла Паркер-Боулз

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Ноябрь 1992 года «Принц Чарльз уже более десяти лет тайно встречается с женой армейского офицера Камиллой Паркер-Боулз. Их близкие отношения начались еще до того, как принц познакомился с принцессой Дианой, и продолжаются в период брака Чарльза и Дианы. Романтические подруги Карла III от университета до трона Истинную картину этой тесной дружбы, скрывавшейся за фасадом королевского брака, в полной мере раскрыли Daily Mirror несколько высокопоставленных источников. И все имеющиеся свидетельства указывают на существовавшую на протяжении многих лет страстную близость между Чарльзом и Камиллой… Чарльз, которому в следующие выходные исполнится 44 года, часами разговаривал по телефону с Камиллой, женой бригадира Эндрю Паркера-Боулза». (Daily Mirror, 10 ноября 1992 года). Декабрь 1992 года «С вашего разрешения, госпожа спикер, я хотел бы сообщить Палате, что Букингемский дворец в данный момент публикует следующее заявление. Оно гласит: “Из Букингемского дворца объявляется, что с сожалением принц и принцесса Уэльские приняли решение о расставании. Их Королевские Высочества не планируют разводиться, и их конституционные должности остаются в силе. Это решение было принято мирным путем, и они оба продолжат в полной мере участвовать в воспитании своих детей. Их Королевские Высочества продолжат выполнять совместные и отдельные программы общественных мероприятий и время от времени будут вместе посещать семейные торжества и национальные мероприятия. Королева и герцог Эдинбургский, хотя и опечалены, понимают и сочувствуют трудностям, которые привели к этому решению. Ее Величество и Его Королевское Высочество особенно надеются, что вторжение в частную жизнь принца и принцессы теперь прекратится. Они считают, что определенная степень конфиденциальности и понимания необходима, если Их Королевские Высочества хотят обеспечить счастливое и безопасное воспитание своим детям, продолжая при этом всецело посвящать себя своим общественным обязанностям». (Заявление премьер-министра Великобритании Джона Мейджора в Палате общин 9 декабря 1992 года).

Январь 1993 года «Вчера вечером принц Чарльз и Диана пытались спасти свою репутацию, после того как история с записью “Камиллагейт” получила новый драматический поворот. История принца-скандалиста, любимого сына королевы Чарльз оказался унижен, после того как австралийский журнал опубликовал подробности его интимного телефонного разговора с замужней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз. А Диана подверглась критике со стороны членов парламента и представителей британского истеблишмента, после того как в прессу попала целая череда историй о мучениях, которые она испытывала из-за своего брака». (Daily Mirror, 13 января 1993 года).

Июнь 1994 года «Щедро демонстрируя стройные ноги и ослепительно улыбаясь, принцесса Диана вчера вновь вышла из своего “затворничества”. На ней был льняной костюм с очень короткой юбкой, который то и дело открывал взглядам окружающих бедро — такое трудно было не запомнить… Ее наряд словно заявлял: “Кому нужен принц Уэльский или любой другой член Фирмы? Я прекрасно справляюсь сама”. (Daily Mirror, 4 июня 1994 года). Июнь 1994 года «Джонатан Димблби: Самое серьезное обвинение, выдвигаемое в связи с вашим браком, состоит в том, что из-за ваших отношений с Камиллой Паркер-Боулз вы с самого начала постоянно изменяли своей жене и тем самым стали причиной распада брака. Что вы можете ответить на это постоянное обвинение? Чарльз, принц Уэльский: О, это постоянное обвинение, да? Джонатан Димблби: Понятно, что, когда ваш брак распался, вы завели близких друзей, восстановили близкие дружеские отношения, какими бы они ни были. Старались ли вы быть верным и честным по отношению к своей жене, когда давали брачный обет? Чарльз, принц Уэльский: Да, безусловно. Димблби: И вы были? Чарльз: Да, пока наши отношения не были безвозвратно разрушены, мы оба пытались...» (Телеинтервью принца Чарльза Джонатану Димблби для документального фильма «Charles: The Private Man, the Public Role», впервые показанного на телеканале ITV 29 июня 1994 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оливер Хоар

Фото: Antony Jones / UK Press / Getty Images Оливер Хоар

Фото: Antony Jones / UK Press / Getty Images

Август 1994 года «Вчера вечером принцесса Диана заявила, что ее “подставили” обвинениями в том, будто она день и ночь изводила женатого миллионера, совершив около 300 телефонных звонков… Диана с трудом сдерживала слезы, решительно отрицая обвинения в том, что она испытывала “роковое влечение” к мультимиллионеру, арт-дилеру Оливеру Хоару, из-за чего якобы забрасывала его анонимными телефонными звонками. Она признала, что звонила 48-летнему Хоару, но утверждала, что он был “другом”, который ей помогал… Она также предъявила свой ежедневник, из которого следовало, что в некоторые моменты, когда ей приписывали эти звонки, она находилась в другом месте». (Daily Mirror, 22 августа 1994 года). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портреты принцессы Дианы пять раз украшали обложки британского Vogue (на фото — обложка июльского номера 1994 года)

Фото: VOGUE Портреты принцессы Дианы пять раз украшали обложки британского Vogue (на фото — обложка июльского номера 1994 года)

Фото: VOGUE Октябрь 1994 года «Если утверждения майора Джеймса Хьюитта о том, что он был любовником Дианы, соответствуют действительности, ему может грозить смертная казнь за государственную измену, заявил вчера эксперт в области права. “Он буквально сам сунул голову в петлю”,— заявил Марк Стивенс из юридической фирмы Stephens Innocent в лондонском Сити. Он разъяснил положения об уголовных преступлениях, предусмотренных Законом о государственной измене 1351 года, в который позднее вносились изменения в 1795 и 1814 годах. Независимое расследование прояснило обстоятельства скандального интервью принцессы Дианы “Согласно закону, государственную измену совершает тот, кто вступает в половую связь с женой старшего сына и наследника монарха,— сказал мистер Стивенс. — После принятия закона 1814 года изменника уже не должны обезглавливать, однако наказанием за государственную измену остается смерть через повешение”. Согласие принцессы Дианы не могло бы служить защитой, добавил мистер Стивенс, поскольку преступление считалось совершенным независимо от того, давала она согласие или нет. Смысл Закона о государственной измене состоял в том, чтобы гарантировать, что наследник престола не окажется незаконнорожденным». (Daily Mirror, 3 октября 1994 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан сборной Англии по регби Уилл Карлинг позирует рядом со статуей «Дух регби» у стадиона Твикенхэм

Фото: David Rogers / Allsport / Getty Images Капитан сборной Англии по регби Уилл Карлинг позирует рядом со статуей «Дух регби» у стадиона Твикенхэм

Фото: David Rogers / Allsport / Getty Images

Август 1995 года «Капитан сборной Англии по регби Уилл Карлинг вчера отверг утверждения о тайных отношениях с принцессой Дианой, заявив: “Мы просто друзья”. После заявлений его бывшей деловой помощницы о том, что он бегал за Дианой “как щенок”, Карлинг был вынужден выступить с личным комментарием и пригрозить судебным иском. Его жена Джулия, вышедшая замуж за спортивного героя всего 14 месяцев назад, также была рассержена и расстроена… Карлинг, капитан сборной Англии, на чемпионате мира в Южной Африке ранее этим летом, как утверждалось, посещал принцессу в ее доме в Кенсингтонском дворце до трех раз в неделю». (Daily Mirror, 7 августа 1995 года). Сентябрь 1995 года «В заявлении, опубликованном вчера вечером, говорится: “Уилл Карлинг и его жена Джулия договорились провести некоторое время порознь. Оба считают, что им нужно пространство и покой на данный момент”. Это заявление последовало за ажиотажем в таблоидах по поводу обвинений в том, что мистер Карлинг тайно встречался с принцессой Уэльской. После первоначальных разоблачений “тесной дружбы” Карлинг публично заявил, что был “наивен” в отношении возможности неправильного толкования этой дружбы, и сказал, что больше не будет видеться с принцессой. Его жена, ведущая телепрограммы Capital Woman, заявила прессе, что принцесса “выбрала не ту пару”, и предупредила, что ей предстоит борьба. Однако дополнительный интерес со стороны СМИ возник вскоре после того, как мистер Карлинг подарил регбийные майки принцам Уильяму и Гарри, сыновьям принцессы, и после того, как стало известно, что Карлинг и принцесса, возможно, снова встречались в эксклюзивном лондонском спортзале. (Independent, 29 сентября 1995 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Принцесса Диана дает интервью Мартину Баширу для программы BBC Panorama Фото: Corbis / Getty Images Признания принцессы Дианы в супружеской неверности в интервью BBC Panorama стали главной новостью для британских таблоидов Фото: Martin Cleaver / AP Следующая фотография 1 / 2 Принцесса Диана дает интервью Мартину Баширу для программы BBC Panorama Фото: Corbis / Getty Images Признания принцессы Дианы в супружеской неверности в интервью BBC Panorama стали главной новостью для британских таблоидов Фото: Martin Cleaver / AP

Ноябрь 1995 года «Башир: Примерно в 1986 году, как пишет Джонатан Димблби в биографии вашего мужа, он возобновил отношения с миссис Камиллой Паркер-Боулз. Вы знали об этом? Диана: Да, знала, но не могла ничего с этим поделать… Башир: Думаете, миссис Паркер-Боулз сыграла роль в распаде вашего брака? Диана: Ну, нас было трое в этом браке, так что было немного тесновато». (Интервью принцессы Дианы Мартину Баширу для программы BBC Panorama. Интервью было записано в Кенсингтонском дворце 5 ноября 1995 года, вышло в эфир 20 ноября. Независимое расследование лорда Дайсона, опубликованное в 2001 году, установило, что Мартин Башир добился доступа к Диане обманом). Декабрь 1995 года «Рассмотрев сложившуюся ситуацию, королева написала письма принцу и принцессе. Письма были отосланы на этой неделе. С ее точки зрения, которую также поддерживает герцог Эдинбургский, скорейший развод желателен». (Заявление пресс-службы королевы Великобритании Елизаветы II, текст приводится по публикации в Daily Mirror 21 декабря 1995 года. Письма были отправлены 18 декабря. Полный текст писем Елизаветы II Чарльзу и Диане не был опубликован. Позднее бывший дворецкий Дианы Пол Баррелл обнародовал по памяти одну фразу из адресованного Диане письма, однако разные мемуарные источники расходятся в его формулировках).

Фотогалерея Семейная жизнь королевы Елизаветы II и принца Филиппа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония бракосочетания будущей королевы Великобритании Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена, получившего позднее титул герцога Эдинбургского, состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Елизавета стала десятым членом королевской семьи, сочетавшимся браком в аббатстве. Принц Филипп был внуком короля Греции Георга I, племянником короля Греции Константина I, праправнуком российского императора Николая I. При рождении он получил титулы принца Греческого и Датского Фото: AP На свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве присутствовали около двух тысяч гостей. Те, кому не удалось попасть на церемонию в аббатство, слушали прямой радиорепортаж Фото: AP Голову Елизаветы венчала алмазная тиара, изготовленная для ее бабушки — королевы Марии — в 1919 году. Свадебное платье принцессы, созданное по эскизу дизайнера сэра Нормана Хартнелла, после церемонии было выставлено в Сент-Джеймском дворце, а затем побывало в Глазго, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере и других городах Британии Фото: AP Свадьба стала большим событием для послевоенной Великобритании, вклад в нее внес чуть ли не каждый британец. Новобрачные получили 2,5 тыс. свадебных подарков со всего мира, а Уинстон Черчилль назвал церемонию «вспышкой цвета на общем сером пути» Фото: AP Со своим будущим супругом (на фото справа) Елизавета познакомилась еще в 1934 году. Считается, что они полюбили друг друга пять лет спустя, когда принцессе было всего 13, а ее избраннику, гардемарину королевского морского колледжа,— 18 Фото: Eddie Worth / AP Королевская семья выбора Елизаветы не одобряла. Во-первых, Филипп Маунтбеттен происходил из обедневшей династии, во-вторых, он приходился ей четвероюродным братом Фото: AP По слухам, Елизавета, как и ее прапрабабушка королева Виктория, сама сделала предложение будущему супругу. Об их помолвке было официально объявлено 9 июля 1947 года Фото: AP Высота свадебного пирога на свадьбе достигала 2,74 м, но из-за дефицита в послевоенной Британии продукты для него собирала вся империя. Австралийские девочки-скауты отправили в Лондон глазированные фрукты, сухофрукты и сахар. Из Канады доставили муку, Ямайка выслала ром, а Новая Зеландия — масло Фото: The Royal Household Через год после свадьбы, 14 ноября 1948 года, у Елизаветы и Филиппа родился первенец — принц Чарльз. А два года спустя на свет появилась принцесса Анна Фото: AP После свадьбы Филипп хотел, чтобы Елизавета взяла его фамилию, однако будущая королева отказалась. Супруги нашли компромисс лишь после рождения третьего ребенка, которого назвали Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: AP «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, являюсь вашим верным вассалом и душой и телом, и деяниями и помыслами. И истинно и верно клянусь, что готов жить и умереть во имя вас. И да поможет мне бог»

Елизавета была провозглашена королевой Великобритании 6 февраля 1952 года, после смерти короля Георга VI. Принц Филипп стал первым, кто принес новой королеве клятву верности Фото: Donald McKague / Michael Ochs Archives / Getty Images После коронации Елизаветы ее супруг остался принцем-консортом. Как неоднократно шутил сам Филипп, по английским законам его как будто и не существует, поскольку в Британии супруг царствующей королевы никогда не будет коронован Фото: AP У королевской четы четверо детей: принц Чарльз (на фото справа), принцесса Анна (слева), принц Эндрю (на коленях Филиппа), а также принц Эдвард Фото: AP Королева Елизавета II и принц Филипп во время визита на Тувалу в октябре 1982 года Фото: Anwar Hussein / Getty Images Старший сын Елизаветы и Филиппа принц Чарльз в возрасте трех лет стал наследником британского престола. По воспоминаниям принца, родители «играли с ним, были свидетелями его первых шагов, наказывали и вознаграждали его, помогали выразить свои первые мысли» Фото: Reuters Принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа, появилась на свет 15 августа 1950 года. В 1976 году в Монреале на Олимпийских играх она выступала на соревнованиях по конному спорту Фото: ANDREW WINNING, Pool / AP Принц Эндрю, герцог Йоркский, родился 19 февраля 1960 года. В 2005 году он оказался втянут в скандал, связанный с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Также принца называли другом сына лидера Ливии Муаммара Каддафи. Королевская семья неоднократно отрицала все эти обвинения Фото: Paul Darrow / Reuters Принц Эдвард, родившийся 10 марта 1964 года,— младший ребенок в семье Елизаветы и Филиппа. В 1990-е годы он основал собственную фирму по производству телевизионных фильмов, однако после ряда финансовых неудач вынужден был покинуть пост директора Фото: Mati Milstein,British Embassy / AP Герцог Эдинбургский известен как активный защитник окружающей среды, он также занимался вопросами развития науки, промышленности, техники. Лишь в 2011 году, во время празднования 90-летия, Филипп заявил о желании сократить свои общественные обязанности Фото: Martyn Hayhow / AP На фото слева направо: принц Филипп, принц Чарльз и королева Елизавета II на мероприятии по случаю празднования победы над Японией во Второй мировой войне в августе 1995 года Фото: Jacqueline Arzt, Pool / AP Принца неоднократно пытались обвинить в наличии внебрачных детей, а его связь с двоюродной сестрой королевы когда-то чуть не обернулась национальным скандалом Фото: Kirsty Wigglesworth/PPA Pool / AP В 2007 году Елизавета и Филипп отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Церемония, посвященная 60-летию их брака, прошла в Вестминстерском аббатстве, а затем супруги отправились на Мальту Фото: Matt Dunham / AP Королева носила обручальное кольцо фирмы Philip Antrobus Ltd. Бриллиант в три карата предоставил жених и лично контролировал дизайн кольца Фото: Toby Melville / Reuters Филипп, находившийся в трудном материальном положении, вынул бриллиант из диадемы своей матери и правнучки королевы Виктории — принцессы Алисы Баттенбергской. Ходят слухи, что Елизавета II теребит обручальное кольцо, только если чем-то недовольна Фото: Russell Cheyne / Reuters В честь 70-й годовщины Букингемский дворец опубликовал юбилейный портрет, на котором королева позирует в том же платье, что и на праздновании их бриллиантовой свадьбы. На плече Елизаветы II приколота брошь «Скарабей», которую Филипп подарил ей в 1966 году Фото: AP К празднованию «благодатной свадьбы» в 2017 году британские кондитеры решили повторить свадебный пирог 1947 года. В 2020 году супружеская чета отметила 73-ю годовщину свадьбы. Правнуки принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи (дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон) подарили им большую самодельную открытку Фото: Russell Boyce / Reuters 9 апреля 2021 года принц Филипп умер в возрасте 99 лет. В стране был объявлен восьмидневный траур. Его супруга Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года

На фото: скорбящие на площади перед Букингемским дворцом Фото: Hannah McKay / Reuters Следующая фотография 1 / 27 Церемония бракосочетания будущей королевы Великобритании Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена, получившего позднее титул герцога Эдинбургского, состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Елизавета стала десятым членом королевской семьи, сочетавшимся браком в аббатстве. Принц Филипп был внуком короля Греции Георга I, племянником короля Греции Константина I, праправнуком российского императора Николая I. При рождении он получил титулы принца Греческого и Датского Фото: AP На свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве присутствовали около двух тысяч гостей. Те, кому не удалось попасть на церемонию в аббатство, слушали прямой радиорепортаж Фото: AP Голову Елизаветы венчала алмазная тиара, изготовленная для ее бабушки — королевы Марии — в 1919 году. Свадебное платье принцессы, созданное по эскизу дизайнера сэра Нормана Хартнелла, после церемонии было выставлено в Сент-Джеймском дворце, а затем побывало в Глазго, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере и других городах Британии Фото: AP Свадьба стала большим событием для послевоенной Великобритании, вклад в нее внес чуть ли не каждый британец. Новобрачные получили 2,5 тыс. свадебных подарков со всего мира, а Уинстон Черчилль назвал церемонию «вспышкой цвета на общем сером пути» Фото: AP Со своим будущим супругом (на фото справа) Елизавета познакомилась еще в 1934 году. Считается, что они полюбили друг друга пять лет спустя, когда принцессе было всего 13, а ее избраннику, гардемарину королевского морского колледжа,— 18 Фото: AP / Eddie Worth Королевская семья выбора Елизаветы не одобряла. Во-первых, Филипп Маунтбеттен происходил из обедневшей династии, во-вторых, он приходился ей четвероюродным братом Фото: AP По слухам, Елизавета, как и ее прапрабабушка королева Виктория, сама сделала предложение будущему супругу. Об их помолвке было официально объявлено 9 июля 1947 года Фото: AP Высота свадебного пирога на свадьбе достигала 2,74 м, но из-за дефицита в послевоенной Британии продукты для него собирала вся империя. Австралийские девочки-скауты отправили в Лондон глазированные фрукты, сухофрукты и сахар. Из Канады доставили муку, Ямайка выслала ром, а Новая Зеландия — масло Фото: The Royal Household Через год после свадьбы, 14 ноября 1948 года, у Елизаветы и Филиппа родился первенец — принц Чарльз. А два года спустя на свет появилась принцесса Анна Фото: AP После свадьбы Филипп хотел, чтобы Елизавета взяла его фамилию, однако будущая королева отказалась. Супруги нашли компромисс лишь после рождения третьего ребенка, которого назвали Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: AP «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, являюсь вашим верным вассалом и душой и телом, и деяниями и помыслами. И истинно и верно клянусь, что готов жить и умереть во имя вас. И да поможет мне бог»

Елизавета была провозглашена королевой Великобритании 6 февраля 1952 года, после смерти короля Георга VI. Принц Филипп стал первым, кто принес новой королеве клятву верности Фото: Donald McKague / Michael Ochs Archives / Getty Images После коронации Елизаветы ее супруг остался принцем-консортом. Как неоднократно шутил сам Филипп, по английским законам его как будто и не существует, поскольку в Британии супруг царствующей королевы никогда не будет коронован Фото: AP У королевской четы четверо детей: принц Чарльз (на фото справа), принцесса Анна (слева), принц Эндрю (на коленях Филиппа), а также принц Эдвард Фото: AP Королева Елизавета II и принц Филипп во время визита на Тувалу в октябре 1982 года Фото: Anwar Hussein / Getty Images Старший сын Елизаветы и Филиппа принц Чарльз в возрасте трех лет стал наследником британского престола. По воспоминаниям принца, родители «играли с ним, были свидетелями его первых шагов, наказывали и вознаграждали его, помогали выразить свои первые мысли» Фото: Reuters Принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа, появилась на свет 15 августа 1950 года. В 1976 году в Монреале на Олимпийских играх она выступала на соревнованиях по конному спорту Фото: AP / ANDREW WINNING, Pool Принц Эндрю, герцог Йоркский, родился 19 февраля 1960 года. В 2005 году он оказался втянут в скандал, связанный с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Также принца называли другом сына лидера Ливии Муаммара Каддафи. Королевская семья неоднократно отрицала все эти обвинения Фото: Reuters / Paul Darrow Принц Эдвард, родившийся 10 марта 1964 года,— младший ребенок в семье Елизаветы и Филиппа. В 1990-е годы он основал собственную фирму по производству телевизионных фильмов, однако после ряда финансовых неудач вынужден был покинуть пост директора Фото: AP / Mati Milstein,British Embassy Герцог Эдинбургский известен как активный защитник окружающей среды, он также занимался вопросами развития науки, промышленности, техники. Лишь в 2011 году, во время празднования 90-летия, Филипп заявил о желании сократить свои общественные обязанности Фото: AP / Martyn Hayhow На фото слева направо: принц Филипп, принц Чарльз и королева Елизавета II на мероприятии по случаю празднования победы над Японией во Второй мировой войне в августе 1995 года Фото: AP / Jacqueline Arzt, Pool Принца неоднократно пытались обвинить в наличии внебрачных детей, а его связь с двоюродной сестрой королевы когда-то чуть не обернулась национальным скандалом Фото: AP / Kirsty Wigglesworth/PPA Pool В 2007 году Елизавета и Филипп отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Церемония, посвященная 60-летию их брака, прошла в Вестминстерском аббатстве, а затем супруги отправились на Мальту Фото: AP / Matt Dunham Королева носила обручальное кольцо фирмы Philip Antrobus Ltd. Бриллиант в три карата предоставил жених и лично контролировал дизайн кольца Фото: Reuters / Toby Melville Филипп, находившийся в трудном материальном положении, вынул бриллиант из диадемы своей матери и правнучки королевы Виктории — принцессы Алисы Баттенбергской. Ходят слухи, что Елизавета II теребит обручальное кольцо, только если чем-то недовольна Фото: Reuters / Russell Cheyne В честь 70-й годовщины Букингемский дворец опубликовал юбилейный портрет, на котором королева позирует в том же платье, что и на праздновании их бриллиантовой свадьбы. На плече Елизаветы II приколота брошь «Скарабей», которую Филипп подарил ей в 1966 году Фото: AP К празднованию «благодатной свадьбы» в 2017 году британские кондитеры решили повторить свадебный пирог 1947 года. В 2020 году супружеская чета отметила 73-ю годовщину свадьбы. Правнуки принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи (дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон) подарили им большую самодельную открытку Фото: Reuters / Russell Boyce 9 апреля 2021 года принц Филипп умер в возрасте 99 лет. В стране был объявлен восьмидневный траур. Его супруга Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года

На фото: скорбящие на площади перед Букингемским дворцом Фото: Hannah McKay / Reuters Смотреть

Февраль 1996 года «Принцесса Уэльская согласилась на просьбу принца Чарльза о разводе. Принцесса будет по-прежнему участвовать во всех решениях, касающихся детей, и останется жить в Кенсингтонском дворце, имея также офисы в Сент-Джеймском дворце. Принцесса Уэльская сохранит титул и будет именоваться Дианой, принцессой Уэльской». (Заявление принцессы Дианы, сделанное 28 февраля 1996 года). «Королева с большим интересом узнала, что принцесса Уэльская согласилась на развод. В Англии провели реформу бракоразводных процессов Мы можем подтвердить, что сегодня днем принц и принцесса Уэльские провели частную встречу в Сент-Джеймском дворце; на этой встрече детали соглашения о разводе и будущая роль принцессы не обсуждались. Все подробности, касающиеся этих вопросов, включая титулы, еще предстоит обсудить и согласовать. На это потребуется время». (Ответное заявление Букингемского дворца, сделанное в тот же день).

Июль 1996 года «Возможно, ей удалось добиться выплаты в £15 млн, но цена оказалась невыносимо высокой. Женщина, которая мечтала стать королевой, лишилась титула “Ее Королевское Величество”. Ей предстоит испытывать унижение, делая реверанс перед собственными сыновьями». (Daily Mail, 13 июля 1996 года. 12 июля 1996-го Букингемский дворец и представители супругов объявили, что Чарльз и Диана окончательно согласовали условия развода). 28 августа 1996 года «Казалось, конец этому наступит очень-очень не скоро. Но сегодня развод Чарльза и Дианы станет окончательным. Прошло восемь месяцев (ошибка оригинала, чуть более девяти месяцев.— “Ъ”) с памятного появления Дианы в программе Panorama. С того дня, когда она призналась в связи с Джеймсом Хьюиттом и рассказала, как отношения ее мужа с Камиллой Паркер-Боулз способствовали распаду их брака. Мы и раньше знали, что королевский брак превратился в фикцию, но понадобились печальные глаза Дианы и ее откровенные признания, чтобы потрясти нас и заставить поверить: сказка действительно закончилась… После своих признаний Диана, несмотря ни на что, продолжала исполнять королевские обязанности. По мере того как ее публичные появления становились все более необычными — она присутствовала при операциях, под покровом ночи посещала больничные палаты,— создавалось впечатление, будто она решила стать одновременно королевой и мученицей. Расстаться со своим титулом ей будет нелегко… История Мохаммеда аль-Файеда, едва не ставшего сватом Елизаветы II Ведь именно статус — одна из причин, заставляющих нас обращать на нее внимание и следить за каждым ее шагом. Без него она рискует превратиться всего лишь в еще одну эффектную женщину в дорогом платье. После этой недели самой трудной задачей для Дианы станет понять, как жить, находясь одновременно рядом с королевской семьей и вне ее. Ей придется решить, какая роль подходит ей больше всего — матери будущего короля, женщины, посвятившей себя помощи другим, или блистательной аристократки». (Daily Mirror, 28 августа 1996 года).