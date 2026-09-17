The Times: король Карл отреагировал на обвинения брата своей первой жены
Король Карл III ответил на обвинения, содержащиеся в книге мемуаров графа Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы. Об этом пишет The Times со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Уэльский Чарльз в 2004 году
Фото: AP
Как уже сообщал “Ъ”, мемуары графа Спенсера «Лебединая песня. Диана, моя сестра» должны выйти 22 сентября. Как утверждается, они полны «сенсационных» деталей о детстве принцессы, ее браке и гибели. В середине сентября отрывки из книги начала эксклюзивно публиковать лондонская The Daily Mail. Некоторые утверждения, содержащиеся в книге, как утверждает The Times, заставили говорить о возможном новом кризисе британской монархии.
В частности, в книге приводятся слова, которые король Карл, тогда еще наследник престола, говорил графу Спенсеру после ее гибели в 1997 году: «Не сомневайся, мы скоро о ней забудем». Будущий король произнес это в разгар ссоры с графом, когда, как он пишет, будущий король буквально «слетел с катушек».
То, насколько серьезно королевская семья отнеслась к публикации книги, отражает факт того, что Букингемский дворец выступил с особым заявлением по поводу книги. «Притом что мы принципиально не комментируем выходящие книги, его величество понимает, что боль от потери сестры может омрачить разум, повлиять на объективность суждений и исказить воспоминания… даже спустя годы после такой утраты»,— цитирует газета представителя дворца.
Брак и развод принцессы Дианы и принца Чарльза — глазами и словами журналистов — в материале «Ъ» «Стать одновременно королевой и мученицей».
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Королева людских сердец
Реакция дворца получает контекст на фоне того, что семейный конфликт уже имел публичные и формальные последствия. После развода 28 августа 1996 года Диана была лишена права именоваться членом монаршей семьи, хотя за ней сохранили титул принцессы Уэльской. В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на Камилле Паркер-Боулз, отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой.
Автор обвинений Чарльз Спенсер — младший брат Дианы, а новые мемуары, по имеющимся описаниям, затрагивают ее детство, брак и гибель. На фоне истории развода и последующего брака Карла публикация возвращает внимание к давнему спору о взаимоотношениях внутри королевской семьи, что помогает понять, почему дворец счел нужным отступить от принципа не комментировать выходящие книги.