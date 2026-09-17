The Times: король Карл отреагировал на обвинения брата своей первой жены

Король Карл III ответил на обвинения, содержащиеся в книге мемуаров графа Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы. Об этом пишет The Times со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Уэльский Чарльз в 2004 году

Фото: AP Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Уэльский Чарльз в 2004 году

Фото: AP

Как уже сообщал “Ъ”, мемуары графа Спенсера «Лебединая песня. Диана, моя сестра» должны выйти 22 сентября. Как утверждается, они полны «сенсационных» деталей о детстве принцессы, ее браке и гибели. В середине сентября отрывки из книги начала эксклюзивно публиковать лондонская The Daily Mail. Некоторые утверждения, содержащиеся в книге, как утверждает The Times, заставили говорить о возможном новом кризисе британской монархии.

В частности, в книге приводятся слова, которые король Карл, тогда еще наследник престола, говорил графу Спенсеру после ее гибели в 1997 году: «Не сомневайся, мы скоро о ней забудем». Будущий король произнес это в разгар ссоры с графом, когда, как он пишет, будущий король буквально «слетел с катушек».

То, насколько серьезно королевская семья отнеслась к публикации книги, отражает факт того, что Букингемский дворец выступил с особым заявлением по поводу книги. «Притом что мы принципиально не комментируем выходящие книги, его величество понимает, что боль от потери сестры может омрачить разум, повлиять на объективность суждений и исказить воспоминания… даже спустя годы после такой утраты»,— цитирует газета представителя дворца.

Брак и развод принцессы Дианы и принца Чарльза — глазами и словами журналистов — в материале «Ъ» «Стать одновременно королевой и мученицей».

Андрей Келекеев