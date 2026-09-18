Минюст объявил режиссера Андрея Звягинцева иноагентом

Минюст России внес в список иноагентов режиссера Андрея Звягинцева, журналиста Михаила Шевелева, блогеров Ержана Тургумбая и Павла Иванова, а также проект «Анархист-35». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как сообщили в Минюсте, все включенные в реестр лица распространяли недостоверные сведения о решениях и политике российских властей. Андрей Звягинцев и Павел Иванов (признаны в РФ иноагентами) взаимодействовали с иностранными агентами. Ержан Тургумбай (признан в РФ иноагентом) и «Анархист-35» (признан в РФ иноагентом) выступали против специальной военной операции на Украине, указано в сообщении.

Андрей Звягинцев (иноагент) — двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь». 16 сентября Франция выдвинула картину режиссера «Минотавр» в качестве заявки на «Оскар» в этой же номинации. В мае «Минотавр» получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля — второй по значимости приз.

Среди других наград режиссера — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за «Возвращение», приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий за «Левиафан», приз жюри на Каннском кинофестивале за «Нелюбовь» и другие. В сентябре 2022 года Андрей Звягинцев (признан в РФ иноагентом) вышел из российского «оскаровского комитета» из-за отказа президиума Российской киноакадемии выдвинуть фильм на «Оскар». Режиссер уехал из России в 2021 году для лечения в Германии, затем переехал во Францию.