Полиция Ялты проводит проверку из-за нападения группы лиц на местного жителя

В Ялте полицейские проводят проверку по факту нападения группы лиц на мужчину. Информацию об избиении выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Установлено, что 2 августа 2026 года пострадавший обратился в территориальный отдел полиции с заявлением о нападении. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В рамках проверки правоохранители установили и опросили всех участников инцидента.

По данным, распространяющимся в соцсетях, пострадавший является участником специальной военной операции. В Ялте он находился на реабилитации.

Для определения характера и степени тяжести вреда здоровью пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Экспертные мероприятия продолжаются. По результатам проверки с учетом заключения эксперта будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

Алина Зорина