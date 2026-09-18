Глава Анапы Светлана Маслова проголосовала на выборах депутатов Госдумы РФ

Глава Анапы Светлана Маслова проголосовала на выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

«Сегодня стартовало трехдневное голосование за депутатов Государственной думы Российской Федерации. Считаю, что участие в выборах — это наша обязанность, ответственность и гражданский долг, поэтому каждый должен принять участие в этом важном для России событии»,— написала Светлана Маслова.

Глава Анапы отметила высокую организацию процесса на участке и активность избирателей. Она уточнила, что в числе голосующих не только местные жители, но и гости курорта — жители других регионов России, которые находятся в Анапе в этот период. «Люди активно приходят и голосуют, причем не только анапчане, но и жители других регионов России. Например, девушки из Донецка, несмотря на то что приехали на отдых, сочли обязательным отдать свой голос»,— рассказала Светлана Маслова.

Глава Анапы также акцентировала внимание на атмосфере, созданной для избирателей на курорте. По ее словам, людей, приходящих на участки, встречают творческие коллективы, что создает праздничное настроение и позитивный настрой. Глава курорта выразила благодарность всем организаторам и службам, задействованным в проведении выборов, за обеспечение безопасности и комфорта граждан.

В течение дня на участках в городе и сельских округах для анапчан и гостей курорта выступают местные ансамбли: народный духовой оркестр Городского театра, «Зарница», «Гармония Орфея», «Шумай», «Возрождение» и многие другие коллективы и солисты. По оценке властей, каждое выступление — знак внимания и благодарности избирателям, символ того, что мы ценим культурные традиции и вместе заботимся о будущем России.

Безопасность избирателей и членов участковых комиссий стала главным приоритетом на выборах депутатов Государственной думы. Все избирательные участки, расположенные на территории Анапы, заблаговременно проверены на антитеррористическую и пожарную защищенность. Кроме того, помещения для голосования оборудованы безопасными укрытиями на случай возникновения нештатных ситуаций.

«Проголосовать можно в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Важен голос каждого»,— резюмировала глава Анапы.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва проходит в России с 18 по 20 сентября 2026 года включительно.

В Анапе работает 91 участок, большинство расположены в учреждениях образования и культуры. Они открыты в течение трех дней, с 18 по 20 сентября, с 8:00 до 20:00.

Александра Локтионова