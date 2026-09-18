Макрон анонсировал встречу G7 для обсуждения энергетического кризиса

В ближайшие недели состоится встреча G7, посвященная вопросам энергетического кризиса. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, на встрече государства-члены «Большой семерки» обсудят сотрудничество и поставки в условиях кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Samson / Reuters Фото: Thomas Samson / Reuters

«Цель — укрепить сотрудничество и избежать ненужной напряженности в отношениях как между странами "семерки", так и с нашими ключевыми партнерами, а также рассмотреть возможность использования стратегических резервов или снятия ограничений, как мы это уже делали несколько месяцев назад»,— сказал господин Макрон (цитата по AFP).

Президент Франции добавил, что последние несколько месяцев Париж ведет переговоры с различными странами для диверсификации поставок энергоресурсов. Он упомянул контакты с главами государств на Ближнем Востоке и Индией, строительство газопровода из Ирака к восточному побережью Средиземного моря и предстоящую встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

Цены на топливо в европейских странах начали расти в том числе из-за обострения конфликта между хуситами и Саудовской Аравией. Группировка «Ансар Аллах» ударила по нефтепроводу «Восток — Запад», который позволяет транспортировать нефть из Саудовской Аравии в обход Ормузского пролива. 14 сентября средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11, что стало абсолютным рекордом с 1985 года. В Германии цена на дизельное топливо утром 17 сентября также превысила исторический максимум — €2,45 за литр.