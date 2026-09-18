Макрон анонсировал встречу G7 для обсуждения энергетического кризиса
В ближайшие недели состоится встреча G7, посвященная вопросам энергетического кризиса. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, на встрече государства-члены «Большой семерки» обсудят сотрудничество и поставки в условиях кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
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«Цель — укрепить сотрудничество и избежать ненужной напряженности в отношениях как между странами "семерки", так и с нашими ключевыми партнерами, а также рассмотреть возможность использования стратегических резервов или снятия ограничений, как мы это уже делали несколько месяцев назад»,— сказал господин Макрон (цитата по AFP).
Президент Франции добавил, что последние несколько месяцев Париж ведет переговоры с различными странами для диверсификации поставок энергоресурсов. Он упомянул контакты с главами государств на Ближнем Востоке и Индией, строительство газопровода из Ирака к восточному побережью Средиземного моря и предстоящую встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.
Цены на топливо в европейских странах начали расти в том числе из-за обострения конфликта между хуситами и Саудовской Аравией. Группировка «Ансар Аллах» ударила по нефтепроводу «Восток — Запад», который позволяет транспортировать нефть из Саудовской Аравии в обход Ормузского пролива. 14 сентября средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11, что стало абсолютным рекордом с 1985 года. В Германии цена на дизельное топливо утром 17 сентября также превысила исторический максимум — €2,45 за литр.
Использование стратегических резервов — это краткосрочная интервенция на нефтяном рынке: дополнительные объемы могут сбалансировать спрос и предложение и скорректировать цены. Однако среднесрочная динамика будет в большей степени зависеть от решений ОПЕК+ и уровня спроса, поэтому такой шаг способен смягчить дефицит, но не устранить его причины.
Похожий механизм уже обсуждался в ноябре 2021 года, когда США и другие крупные потребители планировали совместно продать около 70 млн баррелей из резервов для снижения цен. Для Франции энергетическая координация также связана с заявленной в марте 2022 года целью отказаться от зависимости от российских энергоносителей, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций.