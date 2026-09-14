Цены на бензин во Франции достигли максимума за всю историю наблюдений

Средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11, что стало абсолютным рекордом с 1985 года, когда правительство начало собирать эти данные, сообщает Le Figaro. Бензин 95-E10 (до 10% этанола) подорожал за прошлую неделю еще на 2,3 евроцента, это уже шестая неделя непрерывного роста.

Что касается дизельного топлива, наиболее распространенного автомобильного топлива в стране, в конце прошлой недели его средняя цена составляла около €2,29 за литр, что на 3,4 евроцента больше, чем неделей ранее. Показатель приближается к историческому максимуму апреля прошлого года — €2,31.

Рост цен происходит несмотря на действующий на заправках доминирующей на розничном рынке топлива TotalEnergies потолок цен в €1,99 за литр бензина и €2,25 за литр дизельного топлива.

Екатерина Наумова