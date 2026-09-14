Цены на бензин во Франции достигли максимума за всю историю наблюдений
Средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11, что стало абсолютным рекордом с 1985 года, когда правительство начало собирать эти данные, сообщает Le Figaro. Бензин 95-E10 (до 10% этанола) подорожал за прошлую неделю еще на 2,3 евроцента, это уже шестая неделя непрерывного роста.
Что касается дизельного топлива, наиболее распространенного автомобильного топлива в стране, в конце прошлой недели его средняя цена составляла около €2,29 за литр, что на 3,4 евроцента больше, чем неделей ранее. Показатель приближается к историческому максимуму апреля прошлого года — €2,31.
Рост цен происходит несмотря на действующий на заправках доминирующей на розничном рынке топлива TotalEnergies потолок цен в €1,99 за литр бензина и €2,25 за литр дизельного топлива.
Дополнительное давление на цены создает дефицит переработанных нефтепродуктов. По оценке JPMorgan, в июле 2026 года мировые нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали на 8,4 млн баррелей сырой нефти в день меньше, чем до начала войны, и производили на 10% меньше топлива. Часть проблемы связана с нарушенными во время войны цепочками поставок, часть — с атаками Ирана на десятки ближневосточных НПЗ: вывезенная без переработки нефть сама по себе мало на что годится.
Давление на топливные цены во Франции наблюдается уже с весны: в марте 2026 года, по данным Le Figaro, стоимость дизеля росла пятую неделю подряд из-за эскалации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, затруднившей поставки нефти из стран Персидского залива. Чтобы компенсировать нехватку и сдержать рост цен, французские власти тогда временно разрешили продажу дизельного топлива, не соответствующего техническим стандартам, а министр экономики Ролан Лескюр анонсировал выделение в апреле €70 млн помощи отраслям, пострадавшим от скачка цен на топливо.