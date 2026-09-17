Цена на дизель в Германии обновила исторический рекорд

В Германии цена на дизельное топливо утром 17 сентября достигла нового исторического максимума — €2,453 за литр, пишет Bild со ссылкой на Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

Рекордный рост цен на дизель связан с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива — стратегического морского маршрута между Красным морем и Аденским заливом, который влияет на судоходство и стоимость перевозок энергоносителей в Европу.

Одновременно с дизелем обновил исторический максимум и бензин марки E10 (содержит до 10% биоэтанола). Средняя цена такого топлива 17 сентября составила €2,314 за литр. С начала конфликта между США и Ираном стоимость дизеля в Германии выросла почти на 71 цент, а E10 — почти на 54 цента, отмечает Bild.

По расчетам издания, водитель дизельного автомобиля, проезжающий 1,4 тыс. км в месяц при расходе 7 л на 100 км, теперь тратит примерно на €69 в месяц больше, чем до эскалации ближневосточного конфликта.