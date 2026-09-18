Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителям Севастополя заплатят 10 млн рублей за поврежденные от обстрелов машины

Администрация Севастополя направит 18,46 млн руб. из резервного фонда на выплаты жителям, чье имущество пострадало в результате обстрелов и при пресечении действий террористической направленности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Средства получат 240 граждан за поврежденное имущество и 219 владельцев пострадавших транспортных средств. На выплаты за имущество направят 7,6 млн руб., за автомобили — 10,9 млн руб.

Валерий Климов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд