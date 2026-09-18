Жителям Севастополя заплатят 10 млн рублей за поврежденные от обстрелов машины

Администрация Севастополя направит 18,46 млн руб. из резервного фонда на выплаты жителям, чье имущество пострадало в результате обстрелов и при пресечении действий террористической направленности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Средства получат 240 граждан за поврежденное имущество и 219 владельцев пострадавших транспортных средств. На выплаты за имущество направят 7,6 млн руб., за автомобили — 10,9 млн руб.

Валерий Климов