Годовая инфляция в Крыму в августе замедлилась до 14,5%

Годовая инфляция в Крыму в августе 2026 года замедлилась до 14,5% с 15,79% месяцем ранее. Об этом сообщает отделение по Крыму Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Показатель в регионе остается выше уровня инфляции в Южном федеральном округе, где она составила 7,2%, и по России в целом — 6,33%. При этом с учетом сезонности цены в августе снизились, тогда как в июле они росли. В ЦБ связывают снижение в основном с изменением стоимости отдельных товаров на фоне увеличения предложения.

Годовой рост цен на продовольствие в августе ускорился до 15,22% против 13,25% в июле. Непродовольственные товары подорожали на 17,71% после 24,75% месяцем ранее, услуги — на 8,67% против 8,39%.

Среди продуктов заметнее всего выросли цены на яйца. В ЦБ это связывают с сокращением производства в Крыму и увеличением транспортных расходов при поставках из других регионов. За год яйца подорожали на 74,5%. Макаронные изделия и крупы выросли в цене на 17,2% из-за удорожания логистики. При этом второй месяц подряд дешевела плодоовощная продукция на фоне поступления нового урожая.

В непродовольственном сегменте топливо за месяц подешевело на 25,9% на фоне увеличения поставок в регион. Инструменты и оборудование за год стали дешевле на 7,3%, в том числе за счет скидок производителей и продавцов. Электроника и бытовая техника, напротив, подорожали на 3,1% за год, что в ЦБ связывают с ослаблением рубля и ростом логистических издержек.

В сфере услуг второй месяц подряд снижались цены на санаторно-оздоровительный отдых на фоне сокращения спроса. За год стоимость таких услуг снизилась на 2,2%. Зарубежные туры подорожали на 11,7% из-за ослабления рубля и роста спроса на отдельные направления.

Базовая инфляция в Крыму в августе составила 11,5% против 10,3% в июле.

Валерий Климов