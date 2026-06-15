Президентская неожиданность

Самый обсуждаемый турнир года в смешанных единоборствах (MMA), который прошел на Южной лужайке Белого дома, все-таки войдет в историю благодаря не только удивительной локации и присутствию на нем отмечавшего юбилей Дональда Трампа, но и результатам поединков. В первую очередь — поединка главного. В нем считавшийся безнадежным аутсайдером американский ветеран Джастин Гейджи так избил владевшего чемпионским титулом UFC, основного в жанре промоушена, в легком весе (до 70 кг) непобедимого до сих пор Илию Топурию, грузина, представляющего Испанию, что тот не смог выйти на заключительный раунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илия Топурия (слева) и Джастин Гейджи

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters Илия Топурия (слева) и Джастин Гейджи

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

О турнире UFC Freedom 250, посвященном то ли 250-летию независимости США, то ли пришедшемуся на эту же дату, 14 июня, 80-летию Дональда Трампа, было принято рассуждать исключительно в контексте, к спорту не имеющем никакого отношения. Ну вроде бы все привыкли к причудам нынешнего президента США. Но отдавать под любимые смешанные единоборства, под турнир Дейны Уайта, своего друга и соратника, руководящего основным в них промоушеном, территорию Белого дома, уродовать газоны гигантской временной конструкцией и четырьмя с половиной тысячами пар ног тех, кому выпала возможность, как и хозяину резиденции, разместиться рядом с октагоном (еще примерно 80 тыс. человек смотрели выступления в соседнем парке «Эллипс»), перекрывать ради шоу и сопутствующих мероприятий громадные пространства в сердце Вашингтона,— не перебор ли? Совсем как-то нескромно.

После окончания турнира эту тему вытеснила другая, уже чисто спортивная. Что можно считать грандиозной неожиданностью, учитывая, что как раз к составу пар были серьезные претензии. Не казались очень уж интригующими, особенно учитывая заявленный экстраординарный статус события.

Но нет, все оказалось куда интереснее, чем в прогнозах.

Чуть меньше удивил второй по значимости поединок. Он выглядел устроенным ради Алекса Перейры — бразильца, которого обожают в MMA так, как мало кого. В 2025 году он сначала потерял чемпионский титул в полутяжелом весе (до 93 кг), уступив россиянину Магомеду Анкалаеву, затем эффектно вернул его, а затем сообщил, что решил скакнуть в вес супертяжелый, чтобы покорить и его. Тем более что габариты вроде бы позволяют. Но, похоже, Перейра все же слегка не рассчитал с прыжком, забыв, что в супертяжелой категории и бьют потяжелее.

Во втором раунде бразилец нарвался на четкий встречный удар француза Сириля Гана и вмиг из уверенного в себе мужчины превратился в кисель. Он еще попытался показать, что может держать правильную стойку. Однако на Гана эта решительность, этот грозный взгляд не произвели никакого впечатления. Опять попер на Перейру, отмутузил его по полной программе, нокаут не упустив, и принялся принимать поздравления с титулом так называемого временного чемпиона. Надо полагать, он гарантирует в ближайшее время матч против чемпиона полноценного — британца Тома Аспинэлла.

Но победа Сириля Гана — это так, цветочки. Ягодки были впереди — в бою между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Тут-то вообще многие не понимали, как таким сочетанием можно украсить даже куда менее громкое, чем это, шоу. Топурия — это не просто чемпион в легком весе, а чемпион какого-то высшего разряда. Никогда не проигрывал, отправлял в нокаут топовых соперников — Александра Волкановски, Макса Холлоуэя, Чарльза Оливейру. Год назад занимал верхнюю строчку в рейтинге лучших бойцов в UFC вне зависимости от весовой категории, которую на время освободил россиянин Ислам Махачев, перебравшийся в полусредний вес (до 77 кг). Ему бы как раз с Махачевым и драться, вот это был бы шикарный бой. А что Джастин Гейджи? 37-летний ветеран с неплохой, но и не великой карьерой. Проигрывал и Хабибу Нурмагомедову, и Чарльзу Оливейре. Признавался, что думает над завершением карьеры: энергии уже маловато. У Топурии была, конечно, приличная, в год, пауза из-за сложного развода. Но это мелочь. Обречен Гейджи, никаких сомнений.

Во втором раунде их стало еще меньше. Илия Топурия навалял сопернику как следует. Даже, переведя в партер, зашел на армбар — болевой прием на руку, который должен был поставить точку. Но Джастин Гейджи как-то трепку пережил, а в третьем раунде изумленные зрители наблюдали за тем, как он сам лупит Топурию и тот ничего не может поделать против этих апперкотов и размашистых ударов правой, превращающих его лицо в отбивную — везде кровь, глаза заплыли так, что и щелочки-то на их месте разглядишь с трудом. Жуткое зрелище. А еще в довесок и колено в ребра прилетело.

В принципе не было бы ничего странного, если бы Топурия снялся после третьего раунда. Но он вышел на четвертый, и только после него команда оконфузившегося чемпиона отказалась от продолжения боя с оказавшимся таким опасным американцем, в награду за храбрость и упрямство удостоившимся чемпионского звания и рукопожатия от настоящего хозяина шоу в стильной кепке с обязательным USA крупными буквами. Того, что отмечал 80-летие.

Алексей Доспехов