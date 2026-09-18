Вице-губернатор Кубани проголосовал на выборах

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

«В своей работе мы всегда смотрим на несколько лет вперед: какие предприятия будут открываться, какие технологии станут частью нашей жизни, где будут работать наши дети, каким станет Краснодарский край. Важно понимать: будущее нашего региона и всей страны не наступает само по себе, оно складывается из решений, которые мы принимаем сегодня»,— заявил Александр Руппель.

Согласно информации региональной администрации, в первый день голосования свой выбор также сделали министры спорта и физической культуры Дмитрий Новах, экономики Алексей Юртаев, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Станислав Камерный.

Сегодня в Краснодарском крае открыты более 2,8 тыс. избирательных участков. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 мск. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии России или на портале «Госуслуги».

Алина Зорина