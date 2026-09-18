Краснодарское УФАС признало ненадлежащей рекламу рецептурного препарата

Краснодарское УФАС России признало ненадлежащей рекламу препарата «Гипосарт», распространявшуюся в сентябре—октябре 2025 года на сайте «Клик.ру». Рекламодатели и рекламораспространитель — «Клик.ру» и «ФК Пульс» — признаны нарушившими Закон о рекламе, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поводом стала жалоба, поступившая в УФАС. Служба установила, что лекарственное средство отпускается по рецепту. Согласно действующему законодательству, реклама рецептурных препаратов допускается только в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и подобных мероприятий, а также в специализированных печатных изданиях для медработников. Распространение такой рекламы в интернете запрещено.

Нарушители прекратили распространение спорной рекламы в ходе рассмотрения дела, поэтому предписание о прекращении нарушения законодательства служба выдавать не стала. Ведомство рассмотрит вопрос о привлечении компаний к ответственности по КоАП РФ.

Алина Зорина