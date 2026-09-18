В Крыму будут судить владельца игрового комплекса, где пострадал ребенок

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Кировского межрайонного следственного отдела, в марте 2025 года в развлекательной комнате в селе Яркое Поле трое детей находились на игровом элементе детского комплекса, который обрушился под их тяжестью. В результате падения восьмилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести.

Следствие установило, что причиной стало ненадлежащее обеспечение безопасного пребывания детей со стороны предпринимателя: отсутствовали ограниченный доступ к оборудованию и непрерывный контроль за его эксплуатацией. Расследование завершено, доказательная база собрана, материалы направлены в суд.

Алина Зорина