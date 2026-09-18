Регулярные экологические исследования подтверждают безопасность объектов ОТЭКО в порту Тамань

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, подвела итоги регулярного экомониторинга за I полугодие 2026 года.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

С целью осуществления контроля за состоянием атмосферного воздуха, почвы, природной воды, уровня шумового загрязнения, донных отложений, а также биоты — совокупности видов растений, животных и микроорганизмов в акватории — сотрудники экоаналитических лабораторий провели 3694 исследования в порту Тамань и ближайших населенных пунктах. Ни одна из исследованных проб не показала превышений предельно допустимых концентраций. Регулярный мониторинг позволяет компании убедиться в отсутствии производственных рисков для природы Таманского полуострова.

На протяжении полугода аккредитованные государством испытательные лаборатории в соответствии с утвержденными графиками исследовали такие показатели, как содержание оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, керосина, формальдегида, сероводорода, предельных углеводородов, оксида азота, диоксида серы, углерода (сажи), бенз(а)пирена и взвешенных веществ в атмосферном воздухе. Результаты мониторинга показали, что все значения находятся в пределах нормы, а в ряде случаев — даже в разы ниже уровня предельно допустимых концентраций. Так, средние показатели содержания пыли в пробах атмосферного воздуха оказались в два раза ниже допустимых. А средние суточные показатели предельных углеводородов — равны менее 1 мг/м3, т. е. ниже нормы на 99,4%. Контроль проводился на границе санитарно-защитной зоны и в пределах жилой застройки ближайших населенных пунктов — поселка Волна и станицы Тамань, а также непосредственно на производственных площадках ОТЭКО.

Для контроля состояния почв исследования проводились в 17 различных точках по следующим показателям: нефтепродукты, бенз(а)пирен, pH, тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть). Согласно результатам мониторинга, содержание химических веществ в пробах почвы не превышает предельно допустимых концентраций, а показывает значения существенно ниже.

Поддержание экологической стабильности в регионе — одна из важных целей ОТЭКО. В этой связи большое внимание уделяется работе по охране животного мира и повышению биоразнообразия. С 2010 года ОТЭКО в сотрудничестве с рыбоводными заводами проводит необходимые компенсационные мероприятия по выпуску в водоемы региона мальков различных видов рыб. Отдельные программы мониторинга направлены на исследование поведения птиц, земноводных и пресмыкающихся, ведется работа по созданию искусственных гнезд и специальных укрытий. За первое полугодие 2026 осмотрены ранее установленные 78 гнездовий птиц.

«Регулярные экологические мониторинги в сотрудничестве с авторитетными испытательными лабораториями, использующими высокоточные средства измерений, позволяют нам быть уверенными в отсутствии рисков для окружающей среды Таманского полуострова в связи с производственной деятельностью. Бережное отношение к природе Краснодарского края и забота об экологическом благополучии жителей — наши неизменные приоритеты»,— отмечает руководитель управления промышленной экологии ОТЭКО Анна Политыко.

Основу экологической безопасности предприятий ОТЭКО составляют современные экологические технологии, которые постоянно совершенствуются. Кроме этого, компания реализует общественно значимые инициативы для формирования устойчивых экопривычек у молодежи региона. Среди мероприятий: ежегодная акция по уборке берегов Черного моря от штормового мусора, посадка деревьев в станицах и поселках, экоуроки в школах по раздельному сбору отходов.