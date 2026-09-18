Wildberries анонсировала третий этап выплат продавцам после атак БПЛА
Wildberries с 1 октября проведет третий этап поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании. Деньги получат более 200 тыс. человек, сообщила пресс-служба Wildberries & Russ (RWB).
По расчетам компании, новый этап выплат позволит охватить всех пострадавших представителей МСП. В RWB отметили, что эти выплаты станут самыми массовыми с момента атак на объекты Wildberries. В дни проведения выплат селлеры получат персональные уведомления на портале продавца.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют склады Wildberries беспилотниками с середины июля. Маркетплейс мог потерять до 22% логистической инфраструктуры, считают аналитики. Минфин предоставил Wildberries отсрочку по уплате налогов. По данным на конец июля, маркетплейс выплатил пострадавшим более 40 млн руб. Однако продавцы жалуются на задержки и просят правительство взять под контроль процесс выплат.
Подробности — в материале «Ъ» «"Баланс продавца" попал под атаки».
Выплаты Wildberries носят поддерживающий, а не предусмотренный правилами компенсационный характер: в правилах, опубликованных 7 июля 2026 года, атаки БПЛА отнесены к форс-мажору, при котором компенсации продавцам не предусмотрены. Поэтому перечисляемая сумма не означает полного возмещения стоимости утраченных товаров: на предыдущем этапе в среднем выплатили 20% их стоимости.
По состоянию на 24 августа 2026 года выплаты получили 97 тыс. предпринимателей — 43% пострадавших. При этом товары на пострадавших складах находились у 225,6 тыс. продавцов, или 78% активных продавцов Wildberries, так что третий этап должен существенно сократить разрыв между числом затронутых продавцов и числом получателей поддержки.