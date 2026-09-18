Wildberries анонсировала третий этап выплат продавцам после атак БПЛА

Wildberries с 1 октября проведет третий этап поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании. Деньги получат более 200 тыс. человек, сообщила пресс-служба Wildberries & Russ (RWB).

По расчетам компании, новый этап выплат позволит охватить всех пострадавших представителей МСП. В RWB отметили, что эти выплаты станут самыми массовыми с момента атак на объекты Wildberries. В дни проведения выплат селлеры получат персональные уведомления на портале продавца.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют склады Wildberries беспилотниками с середины июля. Маркетплейс мог потерять до 22% логистической инфраструктуры, считают аналитики. Минфин предоставил Wildberries отсрочку по уплате налогов. По данным на конец июля, маркетплейс выплатил пострадавшим более 40 млн руб. Однако продавцы жалуются на задержки и просят правительство взять под контроль процесс выплат.

Подробности — в материале «Ъ» «"Баланс продавца" попал под атаки».