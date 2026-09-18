Глава Анапы: дорожные работы на курорте идут в соответствии с графиком

В Анапе продолжаются дорожные работы в соответствии с планом-графиком. Об этом в своих социальных сетях отчиталась глава города-курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

«В станице Анапской завершен ямочный ремонт на улице Кавказской с фрезерованием покрытия. На улицах Набережной и Советской выполнены отсыпка, планировка и уплотнение основания профиля, а также проливка эмульсией. На улице Станичной продолжается фрезерование под ямочный ремонт, часть ранее обработанных участков уже закрыта. На улице Школьной выполнен розлив эмульсии. На улице Партизанской проведены планировка и уплотнение основания»,— написала Светлана Маслова.

Кроме того, в станице Гостагаевской на улице Урожайной выполнены розлив эмульсии и отсыпка основания, на улице Комсомольской — планировка и устройство покрытия. В селе Джигинка на улице Черноморской ведутся дорожные работы. В селе Юровка на нескольких улицах продолжаются планировка и уплотнение покрытия. Также дорожные работы выполнены за последние дни в СНТ «Дружба».

Ранее Светлана Маслова сообщала, что дорожные бригады работают одновременно на нескольких объектах, в том числе в Джигинке, Витязево, Супсехе, Анапской, Цибанобалке и в самой Анапе. Помимо ямочного ремонта и восстановления грунтовых дорог, в задачи служб входят нанесение разметки, замена дорожных знаков и обрезка зеленых насаждений для обеспечения безопасной видимости на перекрестках. Такой комплексный подход позволяет не только улучшить качество дорожного покрытия, но и повысить общий уровень безопасности дорожного движения, особенно в преддверии курортного сезона, когда нагрузка на улично-дорожную сеть возрастает многократно.

Параллельно с работами в сельских округах продолжается обустройство пешеходной инфраструктуры в городе. В частности, завершается строительство тротуара на Анапском шоссе. Также ведется диагностика существующей системы ливнеотведения для выявления загрязненных участков, требующих последующей прочистки, и продолжается установка новых светофорных объектов на улице Ленина. Эти меры направлены на повышение безопасности как пешеходов, так и водителей, а также на снижение риска подтоплений в период обильных осадков.

Светлана Маслова была избрана главой Анапы в феврале 2026 года. Она является уроженкой города, имеет опыт муниципального и регионального управления, занимала должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Согласно данным администрации, в Анапе с начала 2026 года проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия на 13,7 км автодорог, 68 км восстановлено в рамках муниципальных контрактов по содержанию уличной дорожной сети. Работы организованы на территории как города, так и сельских округов. После масштабной инвентаризации улично-дорожной сети совместно с главами округов, депутатами и местными жителями составлен реестр первоочередных работ, которые проводятся поэтапно.

В администрации отметили, что контроль за ходом ремонтных работ осуществляется в ежедневном режиме, а о завершении каждого этапа местные власти отчитываются перед жителями через официальные каналы.

Александра Локтионова