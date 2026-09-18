Избирательница в образе мишки Катюши проголосовала в Лабинске

Жительница Лабинска Краснодарского края пришла на избирательный участок в образе мишки Катюши. Таким образом она решила необычно подойти к участию в голосовании, сообщили в пресс-службе администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Лабинского района

По словам местной жительницы, причиной такого решения стала пасмурная погода. «На улице сегодня пасмурно, поэтому захотела поднять настроение себе и всем участникам голосования»,— сказала девушка.

18 сентября в Краснодарском крае началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва. Участки открылись в 8:00 и принимают избирателей в течение трех дней.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

По данным из исходного сообщения, по всему Краснодарскому краю открылись более 2,8 тыс. избирательных участков, в том числе 394 участка в Краснодаре.

Голосование продлится до 20:00 20 сентября.

Мария Удовик