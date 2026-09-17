Акции бывшего «Леруа Мерлен» в России передали во временное управление

Президент Владимир Путин передал акции ООО «Ле Монлид» (бывшего российского подразделения «Леруа Мерлен») во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Французский ритейлер Leroy Merlin объявил о передаче своего российского бизнеса местному менеджменту в марте 2023 года. В том же году 99,993% акций российского юрлица перешли от французской структуры Adeo к зарегистрированному в ОАЭ холдингу Scenari Holding LP. В 2024 году российская сеть «Леруа Мерлен» объявила о смене названия на «Лемана ПРО».

АО «Л.Е.В. Менеджмент» — это российская компания, которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.