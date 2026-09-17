Акции бывшего «Леруа Мерлен» в России передали во временное управление
Президент Владимир Путин передал акции ООО «Ле Монлид» (бывшего российского подразделения «Леруа Мерлен») во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Французский ритейлер Leroy Merlin объявил о передаче своего российского бизнеса местному менеджменту в марте 2023 года. В том же году 99,993% акций российского юрлица перешли от французской структуры Adeo к зарегистрированному в ОАЭ холдингу Scenari Holding LP. В 2024 году российская сеть «Леруа Мерлен» объявила о смене названия на «Лемана ПРО».
АО «Л.Е.В. Менеджмент» — это российская компания, которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Временное управление — это специальный режим контроля над акциями, предусмотренный указом апреля 2023 года для активов из недружественных стран: он применяется в случаях, когда за рубежом изымаются или ограничиваются права России на имущество. Передача акций «Ле Монлид» «Л.Е.В. Менеджмент» означает, что компания вошла в этот контур государственного контроля.
Такой режим ранее применялся к зарубежным долям в российских «Юнипро» и «Фортуме», а позднее — к долям иностранцев в «Балтике» и российской «дочке» Danone. При этом «Балтика» и «дочка» Danone впоследствии были исключены из списка, поэтому временное управление не обязательно определяет окончательный режим контроля над активом.