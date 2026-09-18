Явка на досрочных выборах в Госдуму в Севастополе превысила 38%

Явка на досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в Севастополе составила 38,27%, или 134 244 избирателя. Об этом сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября. По словам госпожи Фаустовой, им в том числе воспользовались маломобильные граждане, пожилые избиратели и люди с инвалидностью. Кроме того, досрочно проголосовали военнослужащие.

18 сентября в 08:00 мск в Севастополе открылись все избирательные участки. По механизму «Мобильный избиратель» в списки избирателей города включены около 13,6 тыс. человек, сменивших участок либо прикрепившихся к нему после прибытия в Севастополь.

В единый день голосования 18–20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В Севастополе одновременно избирают депутатов советов восьми внутригородских муниципальных образований.

Вячеслав Рыжков