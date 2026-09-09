Украина еще повоюет

Визиты спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев, а также телефонный разговор президентов Путина и Трампа выявили ключевое разногласие России и Украины по вопросу путей завершения конфликта. Москва добивается скорейшего политического решения, активизируя удары по украинским объектам и продвижение на поле боя. Киев называет главной целью достижение перемирия — в первую очередь взаимного отказа от ударов по энергетике и транспортировке зерна. Украина рассчитывает дотянуть до нового политического цикла в США после выборов в Конгресс, после которых активность администрации Трампа на украинском направлении может заметно ограничиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер, Стивен Уиткофф и Владимир Зеленский на переговорах в Киеве, 6 сентября

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Джаред Кушнер, Стивен Уиткофф и Владимир Зеленский на переговорах в Киеве, 6 сентября

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обещание Дональда Трампа позвонить сначала Владимиру Путину, а затем Владимиру Зеленскому было выполнено лишь частично. Разговор с президентом России вечером 8 сентября состоялся, а с президентом Украины — нет. Но в тот же день в Киеве рассказали, что общение Трампа и Зеленского все же запланировано.

«Сейчас активизировался мирный процесс. Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения»,— заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, по словам которого переговоры перезапущены в условиях «новой реальности». «Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией. Поэтому, по нашему мнению, просто нужно какое-нибудь обновление подходов»,— продолжал Тихий. По его словам, продвижение дипломатического процесса будет зависеть от Москвы, поскольку «Украина к нему готова».

Официальный представитель МИД Украины сообщил о достигнутой предварительной договоренности о встрече в этом месяце президентов Трампа и Зеленского, а также о возможности телефонного разговора между ними. Как представляют себе в Киеве «новую реальность» и необходимые «новые подходы» в украинском урегулировании после общения со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, более подробно разъяснил украинским СМИ сам Зеленский.

По словам президента, он расценивает первый визит представителей администрации США в Киев как сигнал «о политической поддержке» и об «укреплении переговорной позиции Украины».

«Новая реальность», как он считает, делает главными задачами переговорного процесса на его новом этапе зерновое и энергетическое перемирие, которое жизненно необходимо не только его стране. «Зерно, энергетика — болезненные вопросы для Украины и России, и это болезненные вопросы для всего мира: для Индии, Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Азии»,— отметил Зеленский. Его второй ключевой тезис сводился к тому, что в течение 2026 года на поле боя Украина якобы усилилась, а не ослабла.

Заявления о «военных победах» Украины и «успешном» для ВСУ 2026 годе прозвучали, несмотря на то что визит американских представителей в Киев проходил на фоне сообщений об интенсификации российских ударов по украинским объектам и продвижении российской армии в ДНР по направлению к Славянску и Краматорску.

Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин подробно проинформировал Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера о ходе российского наступления.

Переговоры американских представителей в Москве и Киеве показали, что, приветствуя возобновление переговорного процесса под эгидой США, конфликтующие стороны при этом вкладывают в него противоположный смысл.

Москва добивается долгосрочного политического урегулирования, которое обеспечило бы прочный мир, а также настаивает на том, что в случае дальнейшего замедления переговорного процесса условия будущего мира для Украины будут неуклонно ухудшаться.

Киев надеется на то, что время работает на Украину, и потому надо тянуть время. Для этого нужно в ходе переговорного процесса с участием США выторговать спасительную передышку для ВСУ и украинской экономики путем заключения зернового и энергетического перемирия, запастить противоракетами на грядущую зиму и не идти ни на какие политические уступки Москве до выборов в Конгресс США, которые пройдут менее чем через два месяца — в начале ноября.

После выборов и открытия нового политического сезона в США в случае утраты республиканцами контроля над Конгрессом миротворческая активность президента Трампа на украинском направлении может заметно снизиться. В свою очередь, как рассчитывают в Киеве, у сторонников военной помощи Украине, в том числе в США, может открыться второе дыхание.

Подтверждением того, что для изменения политической конъюнктуры на украинском направлении в Вашингтоне уже сегодня есть все предпосылки, стали заявления заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби, прозвучавшие 7 сентября в Брюсселе на виртуальной встрече контактной группы НАТО по поставкам оружия Украине. Помимо генсека НАТО Марка Рютте в видеоконференции принимали участие министры обороны Германии, Великобритании и Украины.

«С точки зрения военного министерства США, мы не в состоянии предсказать, когда завершится эта трагическая война. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, а также к тому, что потребности Украины будут сохраняться еще месяцами и годами. Кроме того, мы должны быть готовы к другим вероятным чрезвычайным ситуациям»,— предупредил Элбридж Колби.

«Мы уверены, что наши союзники могут и будут вести за собой, поддерживая самооборону Украины»,— добавил Колби, по словам которого Вашингтон сохраняет готовность продавать Европе для Киева современные системы вооружений, «включая перехватчики систем противовоздушной обороны». «Прежде всего, Европа должна продолжать поддерживать непосредственные потребности Украины на поле боя через американскую программу PURL и, когда нужно, усиливать эту поддержку»,— отметил высокопоставленный американский военный.

Несмотря на произошедший перезапуск мирного процесса по Украине при лидирующей роли администрации США, один из руководителей американского военного ведомства фактически подтвердил нарратив о том, что Украина еще повоюет, в то время как условия для достижения политико-дипломатического решения, несмотря на оптимизм американских переговорщиков, пока отсутствуют.

Сергей Строкань