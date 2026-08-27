Россия предупредила Великобританию о возможности нанесения ответных ударов по ее военным объектам как на территории Украины, так и за ее пределами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам госпожи Захаровой, Россия может ответить на удары вооруженных сил Украины, использующие британское оснащение, в том числе беспилотники британского производства, которые уже применяются для атак вглубь территории России, включая нефтеперерабатывающие заводы.

Мария Захарова отметила, что ответственность за это несут Лондон и Париж, поскольку они передают киевскому режиму технологии и вооружение. Ранее посольство России в Великобритании обвинило Лондон в сознательной эскалации конфликта, связанной с разрешением Украины применять британские беспилотники для ударов по российской территории.