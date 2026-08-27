Захарова: Британия передала Украине технологии для производства Storm Shadow
Министерство иностранных дел России подтвердило получение информации о передаче Великобританией Украине технологий для производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Госпожа Захарова отметила, что речь идет не только о поставках готовых высокоточных средств поражения, но и о предоставлении Киеву технологических данных для самостоятельного производства этих ракет на украинских предприятиях. Она назвала этот факт квинтэссенцией вовлеченности Лондона в конфликт на Украине.
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил о согласии британского правительства передать оборонной компании MBDA секретные данные о компонентах британской версии ракеты SCALP (Storm Shadow). Эта крылатая ракета воздушного базирования оснащена турбореактивным дозвуковым двигателем, системой инфракрасного самонаведения, бортовым процессором с GPS и способна летать на сверхмалых высотах 30–40 м.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 24 августа 2026 года прибудет в Киев, чтобы объявить о передаче Украине секретных данных о британских компонентах для дальнобойной ракеты SCALP, французского аналога Storm Shadow, использующих общие технологии двух стран. Эта поездка станет его первой международной поездкой на посту премьер-министра. Передача секретных данных необходима для создания на украинской территории сборочных линий по производству ракет, над чем совместно работают власти Украины и Франции, а оборонная группа MBDA уже получила разрешение на раскрытие необходимых технических данных. Кремль крайне негативно относится к этим планам, заявляя, что Россия принимает меры для уничтожения объектов производства упомянутых ракет и другого военного оборудования.
Великобритания уже поставляет Украине различные виды оружия, включая крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Целью российских ответных атак на удары ВСУ с применением британского оружия могут стать любые объекты королевства на Украине и за ее пределами.