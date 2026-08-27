Захарова: Британия передала Украине технологии для производства Storm Shadow

Министерство иностранных дел России подтвердило получение информации о передаче Великобританией Украине технологий для производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Госпожа Захарова отметила, что речь идет не только о поставках готовых высокоточных средств поражения, но и о предоставлении Киеву технологических данных для самостоятельного производства этих ракет на украинских предприятиях. Она назвала этот факт квинтэссенцией вовлеченности Лондона в конфликт на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил о согласии британского правительства передать оборонной компании MBDA секретные данные о компонентах британской версии ракеты SCALP (Storm Shadow). Эта крылатая ракета воздушного базирования оснащена турбореактивным дозвуковым двигателем, системой инфракрасного самонаведения, бортовым процессором с GPS и способна летать на сверхмалых высотах 30–40 м.