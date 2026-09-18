Совбез предупредил о «рейдерских захватах» российских предприятий в Армении

Новыми целями «рейдерских захватов» властей Армении могут стать российские промышленные и инфраструктурные предприятия, утверждает замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Накануне секретарь Совбеза Сергей Шойгу обвинил Армению в проявлении «двойных стандартов» в отношении российского бизнеса.

Как утверждают в российском Совбезе, с середины 2025 года команда премьер-министра Никола Пашиняна «последовательно ведет дело» к национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну. Совбез называет его «российским бизнесменом и главным политическим оппонентом армянских властей», а их действия — рейдерским захватом.

По мнению Совбеза России, следующими целями могут стать российские предприятия в Армении. «Раскручиваются тезисы об их недофинансировании, негативном влиянии на инвестиционный климат, экологическом ущербе от их деятельности, низкой заработной плате... Это делается для того, чтобы обесценить российские активы и вынудить собственников избавиться от них»,— убежден господин Шевцов.

В Совбезе считают, что подобная тактика властей Армении станет «выстрелом в ногу» для армянской экономики. Также в ведомстве заявили о давлении на предпринимателей Армении, «находящихся в оппозиции». В частности, в июле у лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна были изъяты Ереванский коньячный винно-водочный комбинат «Ереван Ной» и завод «Араратцемент». Это якобы привело к простою производства, убыткам и «социальным волнениям среди сотрудников предприятий». В Совбезе констатировали, что экономические «кнут и рейдерство» становятся «рабочим инструментом армянских властей».

Никол Пашинян предлагал России продать концессию на железные дороги Армении. Компанией «Южно-Кавказская железная дорога», которая управляет железнодорожной системой Армении по концессионному соглашению, владеет ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). РЖД и Армения подписали это соглашение в 2008 году на 30 лет. Господин Пашинян уже несколько раз высказывался о возможном разрыве соглашения, в том числе не исключив обращение в арбитраж.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения переходит дорогу РЖД».