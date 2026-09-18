В Белгородской области при взрыве боеприпаса погиб ребенок

В Белгородской области восьмилетний мальчик поднял на территории домовладения взрывоопасный предмет. Боеприпас сдетонировал, из-за полученных ранений ребенок погиб, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

ЧП случилось в поселке Ракитное. Господин Шуваев принес соболезнования семье погибшего. Губернатор призвал напомнить детям, что при обнаружении подобных предметов надо отойти от них на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы, а трогать и поднимать их нельзя.

Аналогичный случай произошел в мае в Крыму: найденный у заброшенного здания боеприпас взорвался в руках у 12-летнего ребенка. Мальчик получил травму руки. СКР возбудил уголовное дело.