В Крыму у ребенка в руках взорвался боеприпас

В Крыму найденный у заброшенного здания боеприпас взорвался в руках у 12-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали — он получил травму руки. Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Следственного комитета.

По данным следователей, инцидент произошел днем 3 мая в Советском районе. Школьник вместе с товарищем гулял около заброшенного здания и нашел боеприпас. После того как ребенок взял его в руки, произошел взрыв. СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка с использованием оружия (ст. 111 УК) и незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов (ст. 222 УК).

По данным Telegram-канала «ЧП.Крым», инцидент произошел в селе Пруды. Школьники собирали в заброшенном здании жестяные банки. Один из них обнаружил гранату и выдернул чеку. Из-за взрыва ребенку оторвало два пальца.

Следователи выясняют, откуда на месте происшествия взялся взрывоопасный предмет, а также другие обстоятельства произошедшего. Прокуратура Республики Крым взяла расследование под контроль. Она также проверит исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних.