«Кубань Кредит» вошел в тройку лидеров по программам ипотеки на новостройки

Ипотечная программа «Новостройка» Банка «Кубань Кредит» занимает второе место в рейтинге «Лучшие ипотечные программы на первичном рынке жилья в сентябре 2026 года», который составил финансовый маркетплейс «Выберу.ру» среди банков из топ-50 по объемам кредитования.

Фото: www.magnific.com

В исследовании принимали участие ипотечные продукты кредитных организаций, входящих в топ-100 в стране по размерам портфелей (данные на 1 августа 2026 года).

При ранжировании эксперты в первую очередь учитывали размер минимальной процентной ставки. Также весомыми критериями при составлении рейтинга стали величина первоначального взноса, сумма ежемесячного платежа и полная стоимость кредита.

Помимо этого, аналитики принимали во внимание условия страхования недвижимости, скидки и дисконты для снижения ставки, возможность оформления онлайн, бонусы за дистанционный формат сделки и общую значимость банка на финансовом рынке.

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Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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