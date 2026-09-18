Более 4,2 млн человек проголосовали досрочно в 12 регионах России
Более 4,2 млн человек проголосовали досрочно в 12 приграничных российских регионах, в том числе на Донбассе и в Новороссии. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«На вчерашний вечер всего досрочно проголосовало 4 215 210 избирателей. Это наши четыре воссоединенных региона: Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская область, Запорожская область... Плюс еще восемь приграничных, где интенсивно, извините, бьют»,— уточнила глава ЦИКа на брифинге.
Голосование на выборах в Госдуму проходит три дня — с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование стартовало 4 сентября. Такую возможность получили избиратели в «прифронтовых» субъектах, где введен «средний уровень реагирования».
Подробности — в материале «Ъ» «Опережающее голосование».
Смысл досрочного голосования в приграничье — не просто перенести голосование на более ранний срок, а снизить угрозы для участников процесса. По словам главы ЦИК, безусловным приоритетом является безопасность, чтобы выборы не стали дополнительным элементом угрозы для граждан: задачей организаторов называется рассредоточение избирателей и сведение к минимуму их скопления в одном месте.
Опыт проведения голосования в таких условиях уже отрабатывался: в разъяснениях ЦИК от 14 августа 2024 года для приграничных территорий предусматривались разные форматы — голосование на избирательных участках, на дому, на придомовых территориях (так называемое «голосование на пеньках») и на территориях, где невозможно организовать голосование в помещении. Региональным избиркомам при этом оставлялась возможность самим определять, в каких именно районах проводить досрочное голосование, подстраивая порядок под обстановку на конкретной территории.