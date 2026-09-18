Более 4,2 млн человек проголосовали досрочно в 12 регионах России

Более 4,2 млн человек проголосовали досрочно в 12 приграничных российских регионах, в том числе на Донбассе и в Новороссии. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«На вчерашний вечер всего досрочно проголосовало 4 215 210 избирателей. Это наши четыре воссоединенных региона: Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская область, Запорожская область... Плюс еще восемь приграничных, где интенсивно, извините, бьют»,— уточнила глава ЦИКа на брифинге.

Голосование на выборах в Госдуму проходит три дня — с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование стартовало 4 сентября. Такую возможность получили избиратели в «прифронтовых» субъектах, где введен «средний уровень реагирования».

Подробности — в материале «Ъ» «Опережающее голосование».