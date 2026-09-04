Опережающее голосование

В России началось досрочное голосование на выборах в Госдуму. Помимо жителей труднодоступных территорий, которые традиционно голосуют раньше остальных, в этом году такую возможность получили избиратели 12 приграничных с Украиной субъектов — в целях обеспечения безопасности. Комиссии регионов воспользовались этой опцией по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Центризбирком (ЦИК) предусмотрел досрочное волеизъявление в Донбассе и Новороссии (там действует военное положение), а также в «прифронтовых» субъектах, где введен «средний уровень реагирования». Решение о сроках голосования, а также применении дополнительных форм — например, на дому или на придомовых территориях — ЦИК оставил на усмотрение нижестоящих комиссий.

Раньше всего «досрочка» стартовала в Луганской народной республике — 29 августа. Голосование там организовано на отдельных территориях и продлится до 15 сентября. В Донецкой народной республике с 30 августа отдать свой голос могут военнослужащие, а с 8 сентября и вплоть до первого основного дня — гражданские лица.

В Запорожской области для бойцов отведен период с 1 по 10 сентября, а для остальных избирателей — с 10 по 17 сентября. Наконец, в Херсонской области «досрочку» поделили на два этапа: с 4 по 8 сентября голосование пройдет в Новой Каховке, Голопристанском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Нижнесерогозском, Геническом и Чаплинском округах, а с 8-го по 13-е — в Великолепетихском, Каланчакском, Алешкинском, Каховском, Скадовском, Ивановском и Новотроицком округах.

Приграничные регионы распорядились представленной возможностью по-разному.

Так, в Курской области, где досрочное голосование уже стало привычным (применялось на губернаторских выборах в 2024 и 2025 годах), оно стартует за три дня до основного открытия участков, то есть 15 сентября. А вот в Воронежской области, которая ранее к подобным формам волеизъявления не прибегала, график оказался «плавающим»: в административном центре можно будет голосовать с 9 по 17 сентября, в Борисоглебском округе — с 13-го по 15-е, в Новоусманском и Острогожском районах — с 14-го по 17-е, а в Россошанском — с 15-го по 16-го. С чем связана такая неоднородность, в региональном избиркоме не поясняли. Ранее губернатор Александр Гусев допускал, что в дни выборов в регионе не будет работать мобильный интернет.

Воронежская «досрочка» не понравилась коммунистам. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов 28 августа направил запрос председателю ЦИКа Элле Памфиловой с требованием проверить законность разработанной схемы. Поводом стало обращение члена участковой комиссии, подполковника в отставке Александра Сычева, перед которым, по его словам, была поставлена задача предлагать избирателям голосовать на дому заблаговременно — начиная с 9 сентября, причем не только больным, но и всем желающим.

В Белгородской области досрочное голосование пройдет с 13 по 17 сентября, но только на некоторых участках. Их перечня в открытом доступе нет. В Брянской области похожая картина: например, в Клинцах часть комиссий будет работать с 11 по 13 сентября, а другая — с 14-го по 16-е. В избиркоме Ростовской области “Ъ” и вовсе заявили, что информация о дате, времени и адресах участков, где пройдет «досрочка», огласке не подлежит — она «доносится до избирателей через работу "ИнформУИК"».

В Краснодарском крае голосование начнется 14 сентября, участки откроются в столице региона, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, федеральной территории Сириус и еще в восьми муниципалитетах. В Севастополе «досрочка» запланирована с 9 сентября. Подробностей в целях безопасности в избиркоме не приводят.

Наконец, единственный субъект, который пока не анонсировал решение по досрочному голосованию,— это Крым. Знакомые с ситуацией источники “Ъ” не исключают, что на полуострове в итоге обойдутся без этой опции.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”