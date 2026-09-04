В России началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

Помимо жителей труднодоступных территорий, которые традиционно голосуют раньше остальных, в этом году такую возможность получили избиратели 12 приграничных с Украиной субъектов — в целях обеспечения безопасности.

Центризбирком предусмотрел досрочное волеизъявление в Донбассе и Новороссии (там действует военное положение), а также в «прифронтовых» субъектах, где введен «средний уровень реагирования». Решение о сроках голосования, а также применении дополнительных форм — например, на дому или на придомовых территориях — ЦИК оставил на усмотрение нижестоящих комиссий.

Подробности — в материале «Опережающее голосование».