Динар Бурангулов: «Бум на рынке услуг экскурсоводов в Краснодаре пришелся на 2021 год»

Бизнес-завтрак КубА Клуба

Блогер Динар Бурангулов, профессор, сооснователь КубА Клуба и онлайн-школы экономики Александр Полиди

Фото: Михаил Брайко

КубА Клуб 10 сентября провел бизнес-завтрак в Краснодаре. Героем встречи стал фотограф, блогер и экскурсовод Динар Бурангулов. Он рассказал, как монетизировать хобби и кто возвращает кубанской столице исторический облик.

Динар Бурангулов родился в Салавате (Башкортостан), позже переехал в Уфу. Учился на факультете международных отношений в Башкирском государственном университете. В 2018 году устроился в «Турецкие авиалинии» и по распределению оказался в Краснодаре — город увлек его архитектурой.

По словам блогера, в России не так много городов, где новостройки еще не заменили полностью исторические здания, и кубанская столица — один из них. «Например, достопримечательности современной Казани, которыми так восхищаются туристы,— новоделы нулевых годов. Подлинно исторических объектов в городе осталось не так много»,— утверждает Динар Бурангулов.

Историей и архитектурой он заинтересовался еще до переезда на юг России. На это увлечение его вдохновил Стамбул. В Краснодаре Динар Бурангулов стал фотографировать детали облика и погружаться в историю города. Летом 2021 года он начал водить авторские экскурсии по кубанской столице. Его маршруты интересны и местным жителям, и туристам — Динар Бурангулов раскрывает детали, которые обычно остаются незамеченными.

Спикер работает над книгой о мозаиках Краснодарского края и Адыгеи: собирает архивные данные, фотографии и истории объектов, а также делает интервью с художниками. Кроме того, в последние три года блогер регулярно выезжает в экспедиции в страны бывшего СССР и ближнего зарубежья, например в Монголию, Китай. Наиболее впечатляющие находки за последний год — самобытные советские мозаики в Таджикистане.

Резиденты и гости КубА Клуба

Фото: Михаил Брайко

«Медиа с гайдами»

По наблюдениям Динара Бурангулова, бум на рынке услуг экскурсоводов в Краснодаре пришелся на 2021 год, когда одновременно начали работу несколько гидов. С тех пор, по приблизительной оценке, их количество выросло в пять раз. Динар Бурангулов не считает других экскурсоводов прямыми конкурентами. По его наблюдениям, у каждого специалиста, развивающего личный бренд и углубленно занимающегося историей, формируется собственная аудитория, и одни и те же люди могут ходить к разным гидам. Конкуренцию он оценивает как положительное явление, расширяющее выбор для туристов.

Что касается содержания предложения, около 90% экскурсоводов проводят маршруты по старому центру (улица Красная и прилегающие кварталы). Популярностью пользуются нетривиальные маршруты — на архитектурные, литературные, промышленные (например, по району ЗИП) темы, но их не так много.

Доход экскурсовода-предпринимателя Динар Бурангулов оценивает в диапазоне от 50 до 200 тыс. руб. в месяц. Это бизнес с сильно выраженной сезонностью: весна и осень — рост спроса, зима и лето — спад. Оптимальный вариант — сочетать этот вид деятельности с другими. Для Динара Бурангулова это блог, который он развивает как медиа с гайдами. «Сначала это было просто хобби, но спустя полтора года мой блог неожиданно для меня коммерциализировался»,— сказал спикер. Теперь в команде несколько человек: кроме самого блогера, редакторы и дизайнер.

Динар Бурангулов: «Дом интересен прежде всего историей жизни человека, который его построил или долго в нем жил»

Фото: Михаил Брайко

«Бизнес приведет город в порядок»

Отвечая на вопросы резидентов и гостей бизнес-завтрака КубА Клуба, Динар Бурангулов отметил, что в последние восемь лет исторический центр Краснодара активно реставрируют. В городе появляется все больше атмосферных локаций. С одной стороны, работу по восстановлению зданий, признанных архитектурными памятниками, проводит администрация кубанской столицы. С другой, в этом направлении активизировался бизнес — владельцы магазинов, кафе и ресторанов, частных театров и другие предприниматели.

«В восемнадцатом году немало исторических зданий были заброшены и стояли полуразрушенные. Сейчас ситуация другая. Люди покупают старые особнячки и реставрируют их. И это не единичные случаи, это уже устойчивая тенденция. Люди, которые ценят историю города, архитектуру и имеют при этом финансовые возможности, активно вкладываются в город. Я искренне верю, что через 10–20 лет именно бизнес приведет город в порядок»,— считает Динар Бурангулов. Эти вложения, по словам спикера, убыточны и привлекают людей, которые «горят» историей, а не инвесторов в прямом смысле этого слова.

Об этом мечтает и сам спикер. «Я выкупаю дореволюционные фотографии, какие-то артефакты — латунь, метлахскую плитку и многое другое. В долгосрочной перспективе я планирую купить в историческом центре Краснодаре особнячок с историческим колоритом и организовать там музей»,— рассказал Динар Бурангулов. По словам блогера, это не так дорого, как многие думают. Один из таких домов недавно продали за 3,4 млн руб.

Вложения в реставрацию исторических зданий в коммерческом плане пока убыточны в ближайшей перспективе и привлекают людей, которые «горят» историей, а не инвесторов.

Кульминацией встречи стала презентация с небольшой лекцией «Купцы и предприниматели Екатеринодара». Динар Бурангулов рассказал о людях, определивших развитие промышленности, торговли и логистики города, а вместе с тем и архитектурный облик города.

КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

Рекламодатель: ИП Пшеничный Алексей Александрович

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