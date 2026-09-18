Почти 600 тысяч человек на Кубани приняли участие в досрочном голосовании

В Краснодарском крае около 22% избирателей на территориях, где было организовано досрочное голосование, уже приняли участие в выборах. Это порядка 590 тыс. человек, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в первый день основного голосования все избирательные участки открылись и работают в штатном режиме. Решение о проведении досрочного голосования на ряде территорий было принято в целях безопасности. Господин Черненко отметил, что избиратели воспользовались этой возможностью как удобной и безопасной формой голосования.

«Но еще впереди три дня голосования. Участки готовы»,— сказал председатель крайизбиркома.

По словам господина Черненко, избирательные комиссии в течение трех дней будут передавать информацию в региональный информационный центр. Охрану участков обеспечивают правоохранительные органы в круглосуточном режиме.

Вячеслав Рыжков