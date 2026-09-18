В Краснодаре утром 18 сентября работают 83 АЗС

По состоянию на утро 18 сентября в Краснодаре работают 83 автозаправочные станции. При этом ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 49 АЗС, АИ-95 — на 47 заправках, АИ-100 — на восьми. Дизельное топливо отпускают на 80 АЗС.

В сети «Роснефть» работают станции на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Котовского, Ростовском шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Бородинской, Вишняковой, Кубанской набережной и Крупской, а также возле станицы Елизаветинской и на трассе Краснодар—Кропоткин.

АЗС «Лукойл» работают на улицах Тургенева, Старокубанской, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Тополиной и Коммунаров, а также на Западном обходе и Ростовском шоссе. «Газпром» представлен станциями на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Ростовском и Ейском шоссе.

АЗС «Газпромнефть» работают на улицах Селезнева, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, Калинина, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской, а также на Западном обходе и трассе Краснодар—Кропоткин.

Кроме того, работают станции Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ» и Petrol.

На ряде АЗС по решению собственников топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 23 станции временно не отпускают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. Информация актуальна на утро 18 сентября и может измениться в течение дня.

Мария Удовик