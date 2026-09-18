Председатель ЗСК проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Он пришел на избирательный участок №22-09 в Краснодаре в первый день трехдневного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

После голосования господин Бурлачко призвал жителей края принять участие в выборах. По его словам, кубанским избирателям предстоит определить депутатов, которые в течение следующих пяти лет будут представлять интересы региона на федеральном уровне.

Глава краевого парламента отметил, что за последние пять лет Краснодарскому краю пришлось столкнуться с последствиями пандемии, санкционным давлением, природными и техногенными происшествиями. При этом, по его словам, регион сохранил бизнес, продолжил развитие сельского хозяйства и туристической отрасли и обеспечил поддержку участникам специальной военной операции. Реализации этих задач, считает господин Бурлачко, в том числе способствовало законодательное обеспечение на федеральном уровне.

«Ближайшее будущее не будет простым»,— заявил господин Бурлачко, призвав жителей принять участие в голосовании.

По данным краевой избирательной комиссии, с 18 по 20 сентября в Краснодарском крае проходят 67 избирательных кампаний, включая выборы депутатов Госдумы и глав сельских поселений. В регионе работают более 2,8 тыс. избирательных участков, в избирательных комиссиях задействованы свыше 34 тыс. человек. Число избирателей по сравнению с предыдущими выборами увеличилось на 187,5 тыс., всего проголосовать могут около 4,5 млн жителей края. Участки открыты с 08:00 до 20:00.

Вячеслав Рыжков