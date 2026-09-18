На Кубани стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму

На Кубани открылись все избирательные участки и началось голосование на выборах в депутаты Госдумы девятого созыва, которое будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Об этом сообщил региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Все избирательные участки открылись вовремя, комиссии приступили к работе»,— говорится в сообщении.

Проголосовать на избирательных участках можно с 08:00 до 20:00.

В организации кампании задействованы 65 территориальных избирательных комиссий и 2844 участковых избирательных комиссии. Также на Кубани дополнительно образовано 29 временных избирательных участков, которые развернуты в больницах, следственных изоляторах, воинских частях и на судах.

Михаил Волкодав