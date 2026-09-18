Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

В пресс-службе правительства уточнили, что в предстоящем году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

Также нерабочий день перенесен с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.

В 2026 году новогодние праздники продлились с 31 декабря по 11 января, став самыми длинными в России за 12 лет. По данным ВЦИОМ, празднование Нового года обошлось россиянам в среднем в 64 тыс. руб.